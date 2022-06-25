Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Jaguaré

Acidente entre carreta, caminhão e carro deixa dois feridos na BR 101

Um Volkswagen Gol acabou imprensado entre um caminhão e uma carreta. Acidente foi registrado na altura da comunidade de Barra Seca, por volta das 19h de sexta-feira (24)

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 10:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jun 2022 às 10:56
Acidente em Jaguaré, na BR 101
Acidente em Jaguaré, na BR 101 Crédito: Telespectador| TV Gazeta Sul
Um caminhão, uma carreta carregada de gás de cozinha e um Volkswagen Gol se envolveram em um acidente na noite desta sexta-feira (24) na BR 101, no município de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa ficou com ferimentos graves e outra com lesões leves.
O acidente foi registrado no km 101, na comunidade do Barra Seca, por volta das 19h. A PRF não soube informar como a batida aconteceu.
O Gol ficou imprensado em meio a carreta e ao caminhão. De acordo com a concessionária que administra a via, a Eco 101, recursos da empresa, como ambulância e guincho, foram enviados para a ocorrência. Duas pessoas foram removidas para o hospital. A unidade em que as vítimas foram socorridas não foi informada pelos órgãos.
A faixa sentido sul ficou com desvio e foi liberada às 22h03. Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que localizou ocorrência com essas informações entregue na Delegacia Regional de São Mateus.

Veja Também

Acidente interdita a BR 101 em Guarapari

Motociclista morre em acidente em Cariacica

Carreta pega fogo em acidente e interdita a BR 101 em Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Jaguaré Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados