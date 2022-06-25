Acidente entre carreta, caminhão e carro deixa dois feridos na BR 101

Um caminhão, uma carreta carregada de gás de cozinha e um Volkswagen Gol se envolveram em um acidente na noite desta sexta-feira (24) na BR 101, no município de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa ficou com ferimentos graves e outra com lesões leves.
O acidente foi registrado no km 101, na comunidade do Barra Seca, por volta das 19h. A PRF não soube informar como a batida aconteceu.
O Gol ficou imprensado em meio a carreta e ao caminhão. De acordo com a concessionária que administra a via, a Eco 101, recursos da empresa, como ambulância e guincho, foram enviados para a ocorrência. Duas pessoas foram removidas para o hospital. A unidade em que as vítimas foram socorridas não foi informada pelos órgãos.
A faixa sentido sul ficou com desvio e foi liberada às 22h03. Sobre o acidente, a Polícia Civil informou que localizou ocorrência com essas informações entregue na Delegacia Regional de São Mateus.