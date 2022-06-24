Acidente interdita a BR 101 em Guarapari

"O Centro de Controle Operacional da Eco101 informou que a colisão aconteceu no km 338,2. A ocorrência foi registrada às 18h43 e está em andamento. Recursos da concessionária (ambulância e guincho) além da PRF estão no local. As pistas estão com interdição total para atendimento", informou a concessionária pouco após o acidente.

A Eco101 atualizou as informações às 20h40 desta sexta. De acordo com a concessionária, três pessoas foram levadas ao hospital. A PRF informou que, das vítimas, uma estava em estado grave e as outras duas em estado médio. Um dos carros envolvidos no acidente é do modelo HB20. Às 21h10, o trânsito no trecho fluía em sistema de pare e siga. Cerca de 20 minutos depois, o fluxo foi totalmente liberado, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.