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Jaboti

Acidente interdita a BR 101 em Guarapari

Segundo a Eco101, colisão envolveu dois veículos e deixou três pessoas feridas. Após resgate das vítimas, a rodovia foi totalmente liberada por volta das 21h30

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2022 às 19:57
Um acidente na noite desta sexta-feira (24) deixou três pessoas feridas na BR 101 em Guarapari, na altura de Jaboti. Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a colisão envolveu dois veículos. A pista chegou a ficar totalmente interditada para o resgate das vítimas, mas foi parcialmente liberada e, às 21h10, fluía em sistema de pare e siga. Às 21h30, o trecho foi totalmente liberado.
"O Centro de Controle Operacional da Eco101 informou que a colisão aconteceu no km 338,2. A ocorrência foi registrada às 18h43 e está em andamento. Recursos da concessionária (ambulância e guincho) além da PRF estão no local. As pistas estão com interdição total para atendimento", informou a concessionária pouco após o acidente.
A Eco101 atualizou as informações às 20h40 desta sexta. De acordo com a concessionária, três pessoas foram levadas ao hospital. A PRF informou que, das vítimas, uma estava em estado grave e as outras duas em estado médio. Um dos carros envolvidos no acidente é do modelo HB20. Às 21h10, o trânsito no trecho fluía em sistema de pare e siga. Cerca de 20 minutos depois, o fluxo foi totalmente liberado, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

Atualização

25/06/2022 - 8:44
Após publicação desta matéria, a PRF passou informações sobre feridos no acidente e disse que a rodovia havia sido parcialmente liberada. O texto foi atualizado às 21h24 de sexta-feira (24). Na manhã deste sábado (25), a PRF informou a liberação da rodovia e o texto foi novamente atualizado.
Acidente interdita a BR 101 em Guarapari

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