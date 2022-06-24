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Jardim Botânico

Motociclista morre em acidente em Cariacica

Vítima teria sido atropelada após colisão envolvendo um ônibus, segundo pessoas que estavam no local do acidente. Polícia informou que ocorrência está em andamento

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2022 às 18:50
Um motociclista, que não teve o nome divulgado, morreu em um acidente no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (24). Leitores de A Gazeta enviaram vídeos (veja acima) que mostram a movimentação no local e relataram que teria ocorrido uma colisão entre o ônibus e a moto, cujo condutor teria sido atropelado.
Nas imagens, é possível ver uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, além de grande concentração de pessoas.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para saber como o acidente aconteceu, mas a corporação respondeu que o caso ainda estava em andamento, por isso, não tinha detalhes. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para recolhimento do corpo de uma vítima de colisão, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. "O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não temos mais detalhes, pois a ocorrência está em andamento".

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