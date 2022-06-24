Motociclista morre em acidente em Cariacica

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, morreu em um acidente no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (24). Leitores de A Gazeta enviaram vídeos (veja acima) que mostram a movimentação no local e relataram que teria ocorrido uma colisão entre o ônibus e a moto, cujo condutor teria sido atropelado.
Nas imagens, é possível ver uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, além de grande concentração de pessoas.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para saber como o acidente aconteceu, mas a corporação respondeu que o caso ainda estava em andamento, por isso, não tinha detalhes. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para recolhimento do corpo de uma vítima de colisão, no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. "O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não temos mais detalhes, pois a ocorrência está em andamento".