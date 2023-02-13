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Maruípe

Homem agride mulher em posto, tenta invadir quartel e morre em Vitória

Denúncias à PM indicaram que ele teria misturado bebida alcoólica e alguma substância alucinógena; overdose foi apontada como causa da morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2023 às 08:49

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 08:49

Homem foi encontrado morto na rua em Maruípe, em Vitória
Homem foi encontrado morto no meio da Avenida Maruípe, em Vitória, nesta segunda-feira (13) Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (13), após se envolver em uma confusão na Avenida Maruípe, em Vitória, em frente ao Quartel da Polícia Militar. Segundo boletim de ocorrência, denúncias indicaram que o homem teria misturado bebida alcoólica e alguma substância alucinógena quando estava em uma praça na região.
O registro da PM narra que o homem estava bebendo antes de chegar a um posto de combustíveis. Ele teria abraçado algumas pessoas, mas mudou o comportamento, quebrando uma porta de vidro e agredindo a funcionária do estabelecimento, que trabalhava na loja de conveniência.
Ainda segundo a corporação, quatro denúncias de agressão semelhantes foram feitas em um intervalo de apenas três minutos nesta madrugada. As testemunhas afirmaram que o homem estava em "surto" e "muito drogado".
Homem agride mulher em posto, tenta invadir quartel e morre em Vitória
Após passar pelo posto de combustíveis, ele teria tentado entrar no Quartel da Polícia Militar, onde teve a entrada impedida por um vigilante. Logo depois, ele teria atravessado a rua e caído no meio da via – onde foi encontrado morto.
No local, uma equipe do Samu confirmou a morte dele e apontou mal súbito como causa do óbito. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), na Capital. O homem estava sem documentos e não teve o nome nem a idade divulgados.
A Polícia Militar informou que recebeu a informação de que um indivíduo estava agredindo fisicamente uma atendente de um posto de gasolina localizado no bairro Maruípe. Ainda de acordo com o chamado, ele havia danificado a loja de conveniência e estava alterado. Equipes estiveram no local.
Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, que aguarda o resultado dos exames. O nome do homem não foi divulgado.

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