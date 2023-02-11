Feto é encontrado em praia de Vitória e polícia é acionada

Um feto foi encontrado em uma praia perto do Iate Clube de Vitória na tarde de sexta-feira (10) por uma guarda-vidas que trabalhava no local. A polícia foi acionada e o feto foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).
De acordo com informações da Polícia Militar, o guarda-vidas acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190). Os militares foram ao local e, depois de confirmarem o fato, acionaram a Polícia Civil que enviou a perícia por volta das 16h40.
A Polícia Civil informou, em nota, a perícia esteve no local e que o caso vai seguir sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.