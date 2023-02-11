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Policiais são recebidos a tiros ao atender ocorrência em Vitória

Militares foram acionados para uma denúncia de violência contra a mulher. Suspeitos atiraram e os militares revidaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2023 às 18:51

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 18:51

Morro do Bonfim, em Vitória, onde houve confronto entre a PM e traficantes, na divisa com o Bairro da Penha
Vista do bairro Bonfim, em Vitória, onde houve confronto entre a PM e suspeitos Crédito: Arquivo AG
Policiais militares foram recebidos a tiros no bairro Bonfim, próximo à Escadaria dos Trabalhadores, na tarde deste sábado (11). De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes foram surpreendidas quando desembarcavam das viaturas para verificar uma denúncia de violência contra a mulher praticada em uma rua nas proximidades.
Segundo a corporação, em nota, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) foi acionado por uma pessoa que relatou agressão contra uma mulher, praticada por um homem, em uma rua próxima à escadaria. Quando os militares chegaram, começaram os tiros e os PMs revidaram. Não há informações sobre feridos e os suspeitos também não foram localizados.

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