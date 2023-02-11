Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante um ano

49 são presos em operação contra extração ilegal de madeira no ES

Polícia também suspendeu venda de carvão em 27 empresas do Espírito Santo. Também durante a Operação Força Tarefa Região Norte produtores não regularizados foram multados em cerca de R$ 1 milhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2023 às 13:41

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 13:41

Operação de combate à extração ilegal de madeira no ES
Operação de combate à extração ilegal de madeira no ES Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Uma operação de combate à extração e beneficiamento ilegal de madeira, realizada ao longo de um ano no Espírito Santo, apreendeu cerca de 148 toneladas de carvão ilegal e também prendeu 49 pessoas.
No mesmo período, 27 empresas do Estado tiveram a venda de carvão suspensa e produtores não regularizados foram multados em cerca de R$ 1 milhão, conforme apurou o G1 ES.
O resultado da Operação Força Tarefa Região Norte, realizada nas cidades de Jaguaré, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, São Mateus, Sooretama, Aracruz, Fundão e Montanha, foi divulgado nesta sexta-feira (10).

Veja Também

Homem morre e dois ficam feridos em ataque a tiros em Vila Velha

Motociclista morre após acidente com ônibus na BR 393 em Cachoeiro

Durante a operação, também foram apreendidos 59 motosserras, 23 caminhões, quatro carros, três motos e dois tratores. O delegado Alyson Pereira disse que em alguns casos, os suspeitos invadiam propriedades, inclusive com uso de violência. 
"Agiam de forma pulverizada. Várias árvores derrubadas de uma vez só. Isso corria durante a madrugada devastando um hectar, por exemplo", disse o delegado, que explicou ainda que as empresas alvos da operação não tinha o licenciamento do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).
Entre os crimes investigados são, tentativa de homicídio qualificado, roubo majorado, furto qualificado, receptação, dano qualificado, incêndio, esbulho possessório, ameaça e disparo de arma de fogo.
As investigações também apontaram que, além das carvoarias, a madeira extraída ilegalmente também era destinada não só às carvoarias, mas também a secadoras de café e pimenta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados