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Ulisses Guimarães

Homem morre e dois ficam feridos em ataque a tiros em Vila Velha

A vítima, Thiago Rodrigues da Silva, de 35 anos estava com cerca de 30 pessoas em um bar quando os atiradores chegaram em uma moto. Antes, os suspeitos teriam passado atirando para o alto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2023 às 13:30

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 13:30

Thiago Rodrigues da Silva foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um ataque a tiros deixou um pedreiro de 35 anos morto e outros dois feridos, na madrugada deste sábado (11), em Ulisses Guimarães, Vila Velha, na Grande Vitória.
A vítima, Thiago Rodrigues da Silva, de 35 anos estava com cerca de 30 pessoas em um bar quando os atiradores chegaram em uma moto. Antes, os suspeitos teriam passado atirando para o alto. As informações são do G1 ES.
A família da vítima disse que não sabe o que motivou a morte de Thiago. "Nem imaginei que fosse ele, uma pessoa trabalhadora. Não entendo. Porque ele não era envolvido nem mexia com nada", declarou uma familiar da vítima, que pediu para não ser identificada.
Dois homens baleadas foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. Um dos feridos levou um tiro de raspão e já teve alta. O outro permanece internado, conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até a última atualização desta reportagem, nenhuma prisão havia sido feita.

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