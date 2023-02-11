Homem morre e dois ficam feridos em ataque a tiros em Vila Velha

Thiago Rodrigues da Silva foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Um ataque a tiros deixou um pedreiro de 35 anos morto e outros dois feridos, na madrugada deste sábado (11), em Ulisses Guimarães, Vila Velha, na Grande Vitória.

A vítima, Thiago Rodrigues da Silva, de 35 anos estava com cerca de 30 pessoas em um bar quando os atiradores chegaram em uma moto. Antes, os suspeitos teriam passado atirando para o alto. As informações são do G1 ES

A família da vítima disse que não sabe o que motivou a morte de Thiago. "Nem imaginei que fosse ele, uma pessoa trabalhadora. Não entendo. Porque ele não era envolvido nem mexia com nada", declarou uma familiar da vítima, que pediu para não ser identificada.

Dois homens baleadas foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Riviera da Barra. Um dos feridos levou um tiro de raspão e já teve alta. O outro permanece internado, conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta.