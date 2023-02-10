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Dom João Batista

Granada encontrada com jovens é detonada em Vila Velha; veja vídeo

Esquadrão antibombas precisou ser chamado para destruir o artefato, na manhã desta sexta-feira (10)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 fev 2023 às 15:02

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 15:02

Uma granada foi detonada pelo esquadrão antibombas perto de uma escola no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (10) — veja no vídeo acima. O artefato estava no bolso da bermuda de um adolescente, que acabou detido.
Polícia Militar informou que agentes faziam ronda no bairro quando abordaram dois suspeitos, após eles demonstrarem nervosismo vendo a viatura. No bolso da bermuda de um deles, de 16 anos, os militares encontraram a granada. "Imediatamente foi ordenado que ele colocasse o material no chão, pois ao fazer o transporte do artefato colocava a própria vida e de terceiros em risco", completou a corporação. 
Granada é encontrada ao lado de escola em bairro de Vila Velha
Granada é encontrada com jovens em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
O esquadrão antibombas foi acionado para a desativação e destruição da granada. O outro suspeito, de 20 anos, tentou fugir dos militares, mas foi alcançado. Durante a ocorrência, chegou a denúncia de que em uma casa próxima havia alguns materiais ilícitos.
Granada encontrada com jovens é detonada em Vila Velha veja vídeo
Os policiais foram ao local indicado e constataram que a porta do imóvel estava aberta, aparentando uma possível fuga de suspeitos escondidos na casa. Buscas foram realizadas na residência e, ao todo, os militares encontraram 179 pedras de crack e um carregador com 12 munições .45. A dupla foi encaminhada para a 2ª Delegacia Regional juntamente com o material apreendido.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que "a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Vila Velha. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista".

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