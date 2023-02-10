Granada encontrada com jovens é detonada em Vila Velha; veja vídeo

O esquadrão antibombas foi acionado para a desativação e destruição da granada. O outro suspeito, de 20 anos, tentou fugir dos militares, mas foi alcançado. Durante a ocorrência, chegou a denúncia de que em uma casa próxima havia alguns materiais ilícitos.

Os policiais foram ao local indicado e constataram que a porta do imóvel estava aberta, aparentando uma possível fuga de suspeitos escondidos na casa. Buscas foram realizadas na residência e, ao todo, os militares encontraram 179 pedras de crack e um carregador com 12 munições .45. A dupla foi encaminhada para a 2ª Delegacia Regional juntamente com o material apreendido.