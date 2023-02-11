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Vítima morreu

PM prende suspeito de atear fogo e queimar 70% do corpo de mulher em Castelo

A mulher de 38 anos não resistiu às queimaduras e morreu após ter sido internada em um hospital da Grande Vitória. O suspeito era o companheiro dela, um homem de 46 anos
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

11 fev 2023 às 12:39

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 12:39

Mulher de Castelo é transferida para Vitória após ter 70% do corpo queimado
Mulher de Castelo é transferida para Vitória após ter 70% do corpo queimado Crédito: Divulgação | Notaer
O suspeito de atear fogo e queimar 70% do corpo da mulher em Castelo, no Sul do Estado, foi preso pela Polícia Militar por volta das 17h desta sexta-feira (10). A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no último dia 3.
O caso aconteceu no último dia 29 em uma residência em Santo Andrezinho. No dia seguinte, a Polícia Civil iniciou os trabalhos de investigação e logo identificou que a vítima teria sido atacada por causa de ciúme do companheiro dela.
O mandado de prisão contra o suspeito, de 46 anos, foi expedido pela Justiça nesta sexta-feira (10) às 15h. Duas horas depois, o homem foi localizado pela Polícia Militar enquanto caminhada pela Rua Doutor Adalto Santo, no bairro Niterói, em Castelo. Quando tentaram abordar o alvo perto do Beco do Santos, ele correu e pulou em um rio, mas acabou alcançado e foi conduzido à delegacia.
A mulher que teve 70% do corpo queimado dormia em um colchão
A mulher que teve 70% do corpo queimado dormia em um colchão Crédito: Thomaz Albano

Relembre o caso

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, junto ao Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o caso teria acontecido por volta das 5 horas do último dia 29, em uma residência em Santo Andrezinho.
A vítima seria usuária de drogas, e a casa seria de outro usuário. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para ir até a Santa Casa de Castelo verificar a entrada de uma paciente com queimaduras, socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Quando os policiais chegaram, a paciente estava sedada e, por isso, não foi possível colher detalhes sobre o ocorrido. Após relatos, a equipe da PM foi até a casa onde a vítima teria sido queimada, porém ninguém estava no imóvel. Dentro da residência, os policiais encontraram um colchão de casal queimado.

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