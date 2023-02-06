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Sul do ES

Acidente entre carro e caminhão deixa cinco feridos em Castelo

Batida aconteceu na noite desse domingo (5), no distrito de Aracuí; entre as vítimas está um caminhoneiro de 36 anos e uma criança
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 fev 2023 às 13:26

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 13:26

Família sofre acidente com caminhão em Castelo
Família que estava em carro sofre acidente com caminhão em Castelo Crédito: Divulgação | PM
Um caminhão-baú e um carro se envolveram em um acidente por volta das 22h desse domingo (5), no distrito de Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O caminhoneiro, de 36 anos, ficou ferido e foi precisou ser socorrido, assim como a família que viajava no outro veículo. Todos foram levados para a Santa Casa do município.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão estava consciente, mas tinha um inchaço na testa e escoriações no corpo. Já os ocupantes do carro, três adultos e uma criança, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos leves. 
Carro em que família estava ficou completamente destruído após batida em Castelo
Carro em que família estava ficou completamente destruído após batida em Castelo Crédito: Leitor | A Gazeta
Imagens feitas no local do acidente mostram que o carro em que a família estava ficou completamente destruído e parou em uma área às margens da via. O caminhão-baú parou tombado, a poucos metros, também fora da pista.
Apesar de questionada, a Polícia Militar não informou as causas do acidente nem se os motoristas chegaram a fazer teste do bafômetro. A dinâmica também não foi informada. Não houve acionamento da Polícia Civil neste caso.

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