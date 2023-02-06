Acidente entre carro e caminhão deixa cinco feridos em Castelo

Um caminhão-baú e um carro se envolveram em um acidente por volta das 22h desse domingo (5), no distrito de Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. O caminhoneiro, de 36 anos, ficou ferido e foi precisou ser socorrido, assim como a família que viajava no outro veículo. Todos foram levados para a Santa Casa do município.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão estava consciente, mas tinha um inchaço na testa e escoriações no corpo. Já os ocupantes do carro, três adultos e uma criança, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos leves.
Imagens feitas no local do acidente mostram que o carro em que a família estava ficou completamente destruído e parou em uma área às margens da via. O caminhão-baú parou tombado, a poucos metros, também fora da pista.
Apesar de questionada, a Polícia Militar não informou as causas do acidente nem se os motoristas chegaram a fazer teste do bafômetro. A dinâmica também não foi informada. Não houve acionamento da Polícia Civil neste caso.