Carreta tomba em acidente na BR 101 em Alfredo Chaves

Uma carreta carregada de fraldas tombou nesta segunda-feira (6), na altura do km 358, no sentido Sul da BR 101, perto do viaduto do trevo de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista sofreu apenas escoriações e não precisou ser socorrido para um hospital.
O acidente aconteceu por volta das 6h40, e o veículo tombou para fora da pista, em uma área de terra. A carreta chegou a danificar uma placa de sinalização do trecho. As causas do acidente não foram informadas pela PRF, nem se o motorista fez o teste do bafômetro.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, disse que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) estiveram no local. A BR 101 não precisou ser interditada por causa do acidente. Ainda não há informação sobre a remoção da carreta do local.