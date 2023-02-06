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Perto de viaduto

Carreta tomba em acidente na BR 101 em Alfredo Chaves

Motorista sofreu apenas escoriações e não precisou ser socorrido para hospital; acidente nesta segunda-feira (6) não afeta trânsito na rodovia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 fev 2023 às 12:17

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 12:17

Carreta tombou e danificou placa às margens da BR 101, em Alfredo Chaves, no ES
Carreta tombou e danificou placa às margens da BR 101, em Alfredo Chaves, no ES Crédito: Divulgação | PRF
Uma carreta carregada de fraldas tombou nesta segunda-feira (6), na altura do km 358, no sentido Sul da BR 101, perto do viaduto do trevo de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista sofreu apenas escoriações e não precisou ser socorrido para um hospital.
O acidente aconteceu por volta das 6h40, e o veículo tombou para fora da pista, em uma área de terra. A carreta chegou a danificar uma placa de sinalização do trecho. As causas do acidente não foram informadas pela PRF, nem se o motorista fez o teste do bafômetro.
Carreta tombou na BR 101 em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação | PRF
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, disse que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) estiveram no local. A BR 101 não precisou ser interditada por causa do acidente. Ainda não há informação sobre a remoção da carreta do local. 

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