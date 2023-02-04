Caminhão vai parar no meio dos eucaliptos após acidente na Serra

Dois veículos se envolveram em um acidente na Avenida Audifax Barcelos Neves, altura do bairro Residencial Centro da Serra, na Serra, no final da manhã deste sábado (4). Após a colisão, o caminhão foi parar no meio da plantação de eucaliptos que fica às margens da via.
Segundo a Polícia Militar, um carro de passeio e o caminhão colidiram, no sentido Jacaraípe. "Não houve vítimas, apenas um condutor teve um ferimento leve no dedo, mas recusou atendimento médico", completou a corporação.
Imagens que circularam pelas redes sociais, como a que abre esta matéria, mostram como o caminhão ficou. A Polícia Civil informou que ninguém registrou o caso na delegacia.