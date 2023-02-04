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Audifax Barcelos

Caminhão vai parar no meio dos eucaliptos após acidente na Serra

Acidente aconteceu no final da manhã deste sábado (4); um dos condutores teve um leve ferimento, mas não quis atendimento médico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2023 às 15:32

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 15:32

Caso aconteceu em Residencial Centro da Serra, sentido Jacaraípe
Apesar da imagem impressionante, não houve vítimas graves Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois veículos se envolveram em um acidente na Avenida Audifax Barcelos Neves, altura do bairro Residencial Centro da Serra, na Serra, no final da manhã deste sábado (4). Após a colisão, o caminhão foi parar no meio da plantação de eucaliptos que fica às margens da via.
Segundo a Polícia Militar, um carro de passeio e o caminhão colidiram, no sentido Jacaraípe.  "Não houve vítimas, apenas um condutor teve um ferimento leve no dedo, mas recusou atendimento médico", completou a corporação.
Imagens que circularam pelas redes sociais, como a que abre esta matéria, mostram como o caminhão ficou. A Polícia Civil informou que ninguém registrou o caso na delegacia. 

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