Semana começa com temperaturas nas alturas e previsão de chuva no ES

A segunda semana de fevereiro começa com temperaturas nas alturas em todo o Espírito Santo e previsão de chuva para algumas localidades capixabas. As manhãs dos próximos dias devem ser ensolaradas, com os termômetros na casa dos 40ºC, e chance de precipitações a partir da tarde.
A empresa de meteorologia Climatempo explica que essa instabilidade no tempo será provocada pelo afastamento de um ciclone e a junção dele a uma frente fria no oceano, que reforça o fluxo de umidade na Região Sudeste do país.
Com isso, a previsão para Vitória, Belo Horizonte e capital paulista, é de sol com variação de nuvens pela manhã e chuva moderada, por vezes forte, entre a tarde e a noite. A exceção é para o Norte capixaba, que segue com tempo firme.
- Segunda-feira (6): o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que o sol predomina até o fim da manhã em todo o Estado. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, provocam pancadas de chuva na Região Serrana e em trechos das regiões Sul e Noroeste. Possibilidade de chuva passageira à noite entre a Grande Vitória e o Litoral Sul.
Temperaturas:
- Entre 24ºC e 37ºC na Grande Vitória,
- Entre 21ºC e 40ºC na Região Sul
- Entre 18ºC e 36ºC na Região Serrana
- Entre 23ºC e 40°C no Norte
- Entre 21ºC e 40ºC no Noroeste capixaba
- Terça-feira (7): poucas nuvens e calor até o fim da manhã em todo o Estado. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, provocam pancadas de chuva nas regiões Sul e Serrana. Na Grande Vitória, previsão de pancadas de chuva à noite.
- Quarta-feira (8): mais um dia com poucas nuvens e calor até o fim da manhã e chance de pancadas de chuva em trechos isolados a partir da tarde na Região Sul e parte da Serrana.