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ES, 40 graus...

Semana começa com temperaturas nas alturas e previsão de chuva no ES

Próximos dias começam ensolarados e quentes em todo o Estado, mas, a partir da tarde, o tempo pode fechar em algumas localidades
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 fev 2023 às 07:04

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 07:04

Sábado de sol e praias lotadas
Banhistas no mar da Praia da Costa, em Vila Velha, Crédito: Fernando Madeira
A segunda semana de fevereiro começa com temperaturas nas alturas em todo o Espírito Santo e previsão de chuva para algumas localidades capixabas. As manhãs dos próximos dias devem ser ensolaradas, com os termômetros na casa dos 40ºC, e chance de precipitações a partir da tarde. 
A empresa de meteorologia Climatempo explica que essa instabilidade no tempo será provocada pelo afastamento de um ciclone e a junção dele a uma frente fria no oceano, que reforça o fluxo de umidade na Região Sudeste do país.
Com isso, a previsão para Vitória, Belo Horizonte e capital paulista, é de sol com variação de nuvens pela manhã e chuva moderada, por vezes forte, entre a tarde e a noite. A exceção é para o Norte capixaba, que segue com tempo firme.
  • Segunda-feira (6): o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que o sol predomina até o fim da manhã em todo o Estado. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, provocam pancadas de chuva na Região Serrana e em trechos das regiões Sul e Noroeste. Possibilidade de chuva passageira à noite entre a Grande Vitória e o Litoral Sul.

    Temperaturas:
    - Entre 24ºC e 37ºC na Grande Vitória,
    - Entre 21ºC e 40ºC na Região Sul
    - Entre 18ºC e 36ºC na Região Serrana
    - Entre 23ºC e 40°C no Norte
    - Entre 21ºC e 40ºC no Noroeste capixaba
  • Terça-feira (7): poucas nuvens e calor até o fim da manhã em todo o Estado. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e à umidade, provocam pancadas de chuva nas regiões Sul e Serrana. Na Grande Vitória, previsão de pancadas de chuva à noite.
  • Quarta-feira (8): mais um dia com poucas nuvens e calor até o fim da manhã e chance de pancadas de chuva em trechos isolados a partir da tarde na Região Sul e parte da Serrana.

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