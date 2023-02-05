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Na BR 101

Batida entre Celta e caminhão deixa uma pessoa morta em Conceição da Barra

Segundo a PRF, o carro de passeio estaria em alta velocidade e ao tentar realizar uma ultrapassagem, bateu de frente no caminhão; condutor do Celta morreu no local
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

05 fev 2023 às 09:04

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 09:04

Um homem de 46 anos morreu na madrugada deste domingo (05) no km 36 da BR 101, em Conceição da Barra, Norte do Estado, após o veículo que conduzia bater de frente com um caminhão. O nome da vítima não foi divulgado, e a Polícia Rodoviária Federal informou que a provável causa da batida foi por conta de excesso de velocidade aliada a uma ultrapassagem.
Homem morre após carro bater em caminhão em Conceição da Barra
Homem morre após carro bater em caminhão em Conceição da Barra Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente aconteceu por volta das 02h45, quando um o Chevrolet Celta, com placas de Colatina, bateu de frente com um caminhão carregado com verduras e com placas de Santa Maria de Jetibá.
E ainda que os dados preliminares indicam que o veículo de passeio, em alta velocidade, teria invadido a contramão de direção, e batido frontalmente com o veículo pesado.
Com o impacto, a carga do caminhão ficou espalhada na pista, que precisou ser totalmente interditada. O motorista do automóvel, morador de São Mateus, teve óbito confirmado no local. O condutor do caminhão, de 37 anos, não teve ferimentos e não tinha indícios de consumo de álcool.
A pista ficou interditada até 07h15 para os trabalhos policial e de remoção da carga. 
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada para recolher um corpo de um homem, vítima de acidente automobilístico, na zona rural de Conceição da Barra, na madrugada deste domingo (5). O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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