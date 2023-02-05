Batida entre Celta e caminhão deixa uma pessoa morta em Conceição da Barra

Um homem de 46 anos morreu na madrugada deste domingo (05) no km 36 da BR 101 , em Conceição da Barra , Norte do Estado, após o veículo que conduzia bater de frente com um caminhão. O nome da vítima não foi divulgado, e a Polícia Rodoviária Federal informou que a provável causa da batida foi por conta de excesso de velocidade aliada a uma ultrapassagem.

Homem morre após carro bater em caminhão em Conceição da Barra Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente aconteceu por volta das 02h45, quando um o Chevrolet Celta, com placas de Colatina, bateu de frente com um caminhão carregado com verduras e com placas de Santa Maria de Jetibá.

E ainda que os dados preliminares indicam que o veículo de passeio, em alta velocidade, teria invadido a contramão de direção, e batido frontalmente com o veículo pesado.

Com o impacto, a carga do caminhão ficou espalhada na pista, que precisou ser totalmente interditada. O motorista do automóvel, morador de São Mateus, teve óbito confirmado no local. O condutor do caminhão, de 37 anos, não teve ferimentos e não tinha indícios de consumo de álcool.

A pista ficou interditada até 07h15 para os trabalhos policial e de remoção da carga.