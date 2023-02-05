Mistério: pinturas destacam buracos em ruas de Aracruz; veja vídeo

Os buracos nas ruas da Avenida Venâncio Flores e na subida do bairro Bela Vista, em Aracruz , no Norte do Estado , receberam um destaque inusitado: eles foram contornados com pinturas na manhã deste domingo (5). O mistério é que não se sabe quem fez as marcações, mas, segundo a prefeitura, os reparos vão começar nesta segunda-feira (6).

Um motorista que passou no local e não teve o nome divulgado registrou, por meio de um vídeo, as pinturas destacando os buracos que estão localizados no Centro da cidade. “Agora sim dá para ver os buracos”, disse.

Segundo ele, a situação está feia por causa da grande quantidade. “Desse jeito não dá, não. Cadê o prefeito?”, questionou.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura, perguntando quem teria feito as marcações e se poderia ter sido o órgão. Contudo, informou, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura (Semob), que não realizou as pinturas nos trechos citados.

De acordo com o órgão, a partir desta segunda-feira (6), o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) dará início aos serviços de revitalização asfáltica em vias da cidade. “Os serviços terão início no trecho que liga o Posto São José à Escola Pensar, na Av. Venâncio Flores. A população deve ficar atenta, pois o trecho citado poderá sofrer obstruções”, comunicou.

Os buracos foram pintados nas ruas da Avenida Venâncio Flores e na subida do bairro Bela Vista, em Aracruz Crédito: Leitor/A Gazeta

O DER-ES informou, em nota, que está em contato com a prefeitura e já atua em outros locais considerados críticos, com operações "tapa-buracos" e recomposição do asfalto. A autarquia ainda disse que está programada uma manutenção no trecho onde foram feitas as pinturas.

"Estamos em contato com a prefeitura e seguimos atuando em outros pontos críticos do município. A manutenção do trecho está programada para as próximas semanas. Os serviços começam com a delimitação dos buracos, onde será realizada a recuperação do pavimento", explicou.

Manequim dentro de buraco

Manequim dentro de buraco em rodovia chama atenção em Aracruz Crédito: Redes sociais

Procurada, o DER-ES informou que deslocou uma equipe no dia 25 de janeiro para realizar manutenção na via e que já esteve no local fazendo a "conserva rodoviária" duas vezes após o início das chuvas.

Acrescentou ainda que, "devido ao elevado índice pluviométrico verificado nos últimos meses, as equipes não conseguem responder de imediato as demandas surgidas". "O DER-ES pede a compreensão da população uma vez que as equipes estão trabalhando de forma ininterrupta a fim de que todos os trechos avariados sejam consertados", concluiu.