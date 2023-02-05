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Mistério: pinturas destacam buracos em ruas de Aracruz; veja vídeo

Os buracos foram circulados com tinta branca na manhã deste domingo (5); no entanto, não há informações sobre o responsável. As obras de reparo começam nesta segunda-feira (6)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 fev 2023 às 15:33

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 15:33

Os buracos nas ruas da Avenida Venâncio Flores e na subida do bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Estado, receberam um destaque inusitado: eles foram contornados com pinturas na manhã deste domingo (5). O mistério é que não se sabe quem fez as marcações, mas, segundo a prefeitura, os reparos vão começar nesta segunda-feira (6).
Um motorista que passou no local e não teve o nome divulgado registrou, por meio de um vídeo, as pinturas destacando os buracos que estão localizados no Centro da cidade. “Agora sim dá para ver os buracos”, disse.
Segundo ele, a situação está feia por causa da grande quantidade. “Desse jeito não dá, não. Cadê o prefeito?”, questionou.
A reportagem entrou em contato com a prefeitura, perguntando quem teria feito as marcações e se poderia ter sido o órgão. Contudo, informou, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura (Semob), que não realizou as pinturas nos trechos citados.
De acordo com o órgão, a partir desta segunda-feira (6), o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) dará início aos serviços de revitalização asfáltica em vias da cidade. “Os serviços terão início no trecho que liga o Posto São José à Escola Pensar, na Av. Venâncio Flores. A população deve ficar atenta, pois o trecho citado poderá sofrer obstruções”, comunicou.
Mistério: pinturas destacam buracos em ruas de Aracruz
Os buracos foram pintados nas ruas da Avenida Venâncio Flores e na subida do bairro Bela Vista, em Aracruz Crédito: Leitor/A Gazeta
O DER-ES informou, em nota, que está em contato com a prefeitura e já atua em outros locais considerados críticos, com operações "tapa-buracos" e recomposição do asfalto. A autarquia ainda disse que está programada uma manutenção no trecho onde foram feitas as pinturas.
"Estamos em contato com a prefeitura e seguimos atuando em outros pontos críticos do município. A manutenção do trecho está programada para as próximas semanas. Os serviços começam com a delimitação dos buracos, onde será realizada a recuperação do pavimento", explicou.

Manequim dentro de buraco

No dia 24 de janeiro, outro fato chamou a atenção dos moradores. Um manequim de pernas para cima e salto alto foi colocado dentro de um buraco na Rodovia Primo Bitti (ES 456), na localidade de Barra do Riacho, em Aracruz. A estrada é alvo de críticas constantes devido aos buracos que causam transtornos e acidentes no local.
Manequim dentro de buraco em rodovia chama atenção em Aracruz
Manequim dentro de buraco em rodovia chama atenção em Aracruz Crédito: Redes sociais
Procurada, o DER-ES informou que deslocou uma equipe no dia 25 de janeiro para realizar manutenção na via e que já esteve no local fazendo a "conserva rodoviária" duas vezes após o início das chuvas.
Acrescentou ainda que, "devido ao elevado índice pluviométrico verificado nos últimos meses, as equipes não conseguem responder de imediato as demandas surgidas". "O DER-ES pede a compreensão da população uma vez que as equipes estão trabalhando de forma ininterrupta a fim de que todos os trechos avariados sejam consertados", concluiu.

Atualização

07/02/2023 - 11:10
O DER-ES enviou nota e informou que a manutenção do trecho está prevista para acontecer nas próximas semanas. O texto foi atualizado.

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