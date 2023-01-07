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Na Rodovia ES 257

Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente em Aracruz

O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (7) na região conhecida como Morro das Almas, na ES 257, em Aracruz
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

07 jan 2023 às 14:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 14:00

Mulher morre em acidente de trânsito na ES 257, em Aracruz
Mulher morre em acidente de trânsito na ES 257, em Aracruz Crédito: 5º DPM de Trânsito/Polícia Militar
Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (7) na rodovia ES 257, na região conhecida como Morro das Almas, em Aracruz, Norte do Espírito Santo.
De acordo com informações do 5º Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o veículo seguia sentido ao Centro de Aracruz quando o condutor, um jovem de 23 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu uma árvore.
Com o impacto da batida, uma mulher morreu. O motorista e outra pessoa que estava no veículo foram levados para unidades hospitalares da região. A identificação dos envolvidos e o estado de saúde de quem foi socorrido não foram divulgados.
Por nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada.  O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Mulher morre em acidente em Aracruz

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