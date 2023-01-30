Mulher tem 70% do corpo queimado e é socorrida de helicóptero em Castelo

Uma mulher de 38 anos teve 70% do corpo queimado em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e precisou ser transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, na manhã desta segunda-feira (29). Segundo a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que realizou a remoção, ela estava em estado grave.
Conforme informações iniciais apuradas pelo repóter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, junto ao Notaer, o caso teria acontecido por volta das 5h, em uma residência em Santo Andrezinho. A vítima seria usuária de drogas, e a casa seria de outro usuário. A suspeita, a princípio, é que o companheiro dela tenha ateado o fogo.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para ir até a Santa Casa de Castelo, verificar a entrada de uma paciente com queimaduras, socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os policiais chegaram, a paciente estava sedada e, por isso, não foi possível colher detalhes sobre o ocorrido.
Após relatos, a equipe da PM foi até a casa onde a vítima teria sido queimada, porém ninguém estava no imóvel. Dentro da residência, os policiais encontraram um colchão de casal queimado. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou detenção de algum suspeito.
O que diz a Polícia Civil
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil, que disse que a equipe da Delegacia de Polícia de Castelo iniciou as diligências sobre o caso, assim que tomou conhecimento do fato. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
Além disso, comunicou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Para a jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, o delegado Marcelo Ramos informou que já ouviu várias pessoas e esta em campo atrás dos suspeitos do crime. Contudo, não vai passar mais detalhes por enquanto, pois é para não atrapalhar as investigações.
Ainda de acordo com Ramos, o local onde o crime aconteceu é usado para consumo de drogas. A vítima dormia no colchão que a PM encontrou queimado nesta manhã.
A mulher está em estado gravíssimo no hospital na Grande Vitória, conforme disse o delegado.