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Caso grave

Mulher tem 70% do corpo queimado e é socorrida de helicóptero em Castelo

Vítima de 38 anos precisou ser transferida para hospital na Grande Vitória; polícia encontrou um colchão queimado em imóvel nesta segunda-ferira (30)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jan 2023 às 13:38

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 13:38

Mulher de Castelo é transferida para Vitória após ter 70% do corpo queimado Crédito: Divulgação | Notaer
Uma mulher de 38 anos teve 70% do corpo queimado em Castelo, no Sul do Espírito Santo, e precisou ser transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, na manhã desta segunda-feira (29). Segundo a equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que realizou a remoção, ela estava em estado grave. 
Conforme informações iniciais apuradas pelo repóter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, junto ao Notaer, o caso teria acontecido por volta das 5h, em uma residência em Santo Andrezinho. A vítima seria usuária de drogas, e a casa seria de outro usuário. A suspeita, a princípio, é que o companheiro dela tenha ateado o fogo.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para ir até a Santa Casa de Castelo, verificar a entrada de uma paciente com queimaduras, socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os policiais chegaram, a paciente estava sedada e, por isso, não foi possível colher detalhes sobre o ocorrido.
Mulher de Castelo é transferida para Vitória após ter 70% do corpo queimado Crédito: Divulgação | Notaer
Após relatos, a equipe da PM foi até a casa onde a vítima teria sido queimada, porém ninguém estava no imóvel. Dentro da residência, os policiais encontraram um colchão de casal queimado. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou detenção de algum suspeito.

O que diz a Polícia Civil

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil, que disse que a equipe da Delegacia de Polícia de Castelo iniciou as diligências sobre o caso, assim que tomou conhecimento do fato. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
Além disso, comunicou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Para a jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, o delegado Marcelo Ramos informou que já ouviu várias pessoas e esta em campo atrás dos suspeitos do crime. Contudo, não vai passar mais detalhes por enquanto, pois é para não atrapalhar as investigações.
Ainda de acordo com Ramos, o local onde o crime aconteceu é usado para consumo de drogas. A vítima dormia no colchão que a PM encontrou queimado nesta manhã.
A mulher está em estado gravíssimo no hospital na Grande Vitória, conforme disse o delegado.
A mulher que teve 70% do corpo queimado dormia em um colchão
A mulher que teve 70% do corpo queimado dormia em um colchão Crédito: Thomaz Albano

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