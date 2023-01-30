Uma auxiliar de serviços gerais foi atropelada e arremessada para o alto por criminosos que estavam em um carro roubado ao tentar evitar que o filho fosse atingido pelo veículo na Serra. Apesar da cena impressionante, que mostra a mulher sendo lançada para o alto após ser atingida, Claudineia Rocha sofreu apenas ferimentos leves. O caso aconteceu na tarde deste domingo (29), no bairro São Patrício.

Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, policiais militares flagraram dois suspeitos no carro roubado ainda na região de Jacaraípe e iniciaram uma perseguição aos indivíduos. Ao tentarem fugir da PM, os homens foram em direção ao bairro São Patrício. Durante a fuga, eles passaram por uma rua onde havia moradores circulando e crianças brincando.

O filho pequeno de Claundineia brincava na rua quando um morador gritou que o carro vinha em alta velocidade. Para impedir que a criança fosse atropelada, a auxiliar de serviços gerais correu e tentou empurrar o menino para mais próximo da calçada. Nesse momento, o veículo dos criminosos atingiu em cheio a mulher – ela foi arremessada para o alto e caiu no chão.

Your browser does not support the audio element. Mulher sobrevive após ser arremessada por carro roubado na Serra Milagre

Claudineia Rocha foi atropelada por criminosos em carro roubado no bairro São Patrício, na Serra Crédito: Paulo Cordeiro

Apesar de as imagens serem chocantes e da gravidade do acidente, a mulher sofreu apenas arranhões e ferimentos leves e foi socorrida ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. Ela recebeu alta na noite de domingo e conversou com a reportagem da TV Gazeta.

"Não deu tempo de ver nada. Só puxei ele (o filho dela) e, quando acabei de puxar, o carro veio com tudo e fiquei tonta na hora. Estávamos eu e minha mãe, e o pessoal da rua gritou: ‘Pega o menino, está vindo carro'", disse a auxiliar de serviços gerais. Após deixar o hospital, ela afirmou que tinha apenas um desejo: reencontrar o filho pequeno.

"Considero que fui um milagre, foi Deus que estava no momento. Quando reencontrar meu filho, vou falar que o amo, que faria tudo de novo" Claudineia Rocha - Auxiliar de serviços gerais

Tragédia poderia ser maior

Para quem presenciou a cena, o momento foi de horror e medo. Mais tranquilos com o resultado dos exames de Claudineia, que não detectou qualquer lesão grave, familiares contaram que a tragédia poderia ter sido maior, pois havia mais crianças na rua quando o carro passou em alta velocidade.

O pedreiro Valdo Xavier, cunhado de Claudineia, também correu para salvar o sobrinho. Ele presenciou o momento em que o automóvel atingiu a mulher e chegou a colocar a mão no rosto diante da cena.

“Estava brincando com meus sobrinhos, com a família na calçada, quando o vizinho gritou ‘a polícia’. Olhei e estava vindo uma perseguição. Corri para pegar meu sobrinho e a mãe dele veio também. Ele correu para a mãe. Só foi o tempo da criança sair da reta do carro para o carro pegar a mãe dele”, contou Valdo Xavier.

Passado o susto, o momento agora é de agradecimento para a família da auxiliar de serviços. A sobrinha da mulher, Naiara Roberta, contou ao repórter João Brito, da TV Gazeta, que no momento não há palavras para descrever tudo o que aconteceu, mas que agradece a Deus por ter protegido Claudineia.

“Agradeço muito a Deus por ter a sustentado no momento e não ter atingido meu irmão nem o outro nenenzinho. Se atingisse os dois, seria uma tragédia”, disse.

Após o atropelamento, os criminosos desceram do carro e fugiram a pé. A ocorrência foi entregue pela Polícia Militar na Delegacia Regional da Serra sem suspeitos conduzidos.