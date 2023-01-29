Homem morre e adolescente fica ferido em atropelamento na BR 101

Um homem de 37 anos morreu e um adolescente de 14 ficou ferido em atropelamento na BR 101 ao tentarem atravessar a via. O fato aconteceu na altura do km 65,9, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (29). Leonardo Viana não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Já o jovem foi socorrido em estado grave para um hospital da região.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Leonardo e o adolescente, cujo nome não foi informado, não observaram o fluxo de veículos na via quando seguiam para o outro lado da rodovia e foram atingidos por um veículo Citroen.

As vítimas estavam na faixa de pedestres, mas não viram que o sinal estava verde para os veículos. Conseguiram evitar de serem atropelados por um caminhão, mas foram atingidas por um carro de passeio, o Citroen. O trânsito não precisou ser interditado no local.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para fazer o recolhimento do corpo de Leonardo, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.