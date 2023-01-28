Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra Sede

Acidente perto de viaduto na BR 101 deixa um ferido; veja imagens

Três veículos se envolveram na colisão, na tarde deste sábado (28); um Chevrolet Corsa chegou a ficar tombado na pista
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 jan 2023 às 15:33

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 15:33

Um acidente envolvendo três veículos chamou a atenção de quem passava próximo ao viaduto de Serra Sede, na BR 101, na tarde deste sábado (28). Um Chevrolet Corsa ficou tombado na pista, enquanto um Toyota Corolla teve a frente destruída. Um homem de 78 anos se feriu e foi levado ao hospital. 
Imagens que circulam pelas redes sociais (confira abaixo) mostram a gravidade do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que está no local e que, além dos dois carros, uma motocicleta também se envolveu na colisão.

Acidente perto de viaduto na BR 101 deixa um ferido

A PRF detalhou que o idoso ferido estava no Corsa. Ele foi socorrido pela Eco101, que administra a via, e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, com lesões leves. A corporação não soube dar detalhes de como a colisão aconteceu. 
Mais cedo, próximo do local do tombamento, outro acidente: dessa vez, um engavetamento envolvendo três veículos.
De acordo com o relato de um dos condutores, ele estava trafegando pela via quando uma mulher, que dirigia um Jac J3, colidiu na traseira de um táxi, que acabou batendo em um Fiat Punto que estava na frente. Os motoristas foram orientados pela PRF a registrarem a ocorrência de forma online. Não houve vítimas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 PRF Serra Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados