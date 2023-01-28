Acidente perto de viaduto na BR 101 deixa um ferido; veja imagens

Imagens que circulam pelas redes sociais (confira abaixo) mostram a gravidade do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que está no local e que, além dos dois carros, uma motocicleta também se envolveu na colisão.
Acidente perto de viaduto na BR 101 deixa um ferido
A PRF detalhou que o idoso ferido estava no Corsa. Ele foi socorrido pela Eco101, que administra a via, e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, com lesões leves. A corporação não soube dar detalhes de como a colisão aconteceu.
Mais cedo, próximo do local do tombamento, outro acidente: dessa vez, um engavetamento envolvendo três veículos.
De acordo com o relato de um dos condutores, ele estava trafegando pela via quando uma mulher, que dirigia um Jac J3, colidiu na traseira de um táxi, que acabou batendo em um Fiat Punto que estava na frente. Os motoristas foram orientados pela PRF a registrarem a ocorrência de forma online. Não houve vítimas.