Acidente perto de viaduto na BR 101 deixa um ferido; veja imagens

Um acidente envolvendo três veículos chamou a atenção de quem passava próximo ao viaduto de Serra Sede, na BR 101 , na tarde deste sábado (28). Um Chevrolet Corsa ficou tombado na pista, enquanto um Toyota Corolla teve a frente destruída. Um homem de 78 anos se feriu e foi levado ao hospital.

(confira abaixo) mostram a gravidade do acidente. A Polícia Rodoviária Federal ( Imagens que circulam pelas redes sociaismostram a gravidade do acidente. A Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) informou que está no local e que, além dos dois carros, uma motocicleta também se envolveu na colisão.

Acidente perto de viaduto na BR 101 deixa um ferido

A PRF detalhou que o idoso ferido estava no Corsa. Ele foi socorrido pela Eco101, que administra a via, e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, com lesões leves. A corporação não soube dar detalhes de como a colisão aconteceu.

Mais cedo, próximo do local do tombamento, outro acidente: dessa vez, um engavetamento envolvendo três veículos.