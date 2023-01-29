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Mulher morre após acidente entre motocicleta e caminhão em Guaçuí

Moradores disseram para a PM que o caminhão estava em alta velocidade, colidiu na traseira da moto, passou por cima das vítimas e depois fugiu
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 jan 2023 às 19:16

Publicado em 29 de Janeiro de 2023 às 19:16

Moradores da região tentaram socorrer as vítimas após acidente no Centro de Guaçuí
Moradores da região tentaram socorrer as vítimas após acidente no Centro de Guaçuí Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher e um homem morreram após a moto em que eles estavam sofrer uma colisão traseira de um caminhão no Centro de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, no início da tarde deste domingo (29). De acordo com a Polícia Militar, Leila Freitas Carreiro Nascimento, de 32 anos, não resistiu e faleceu no local, e o outro ocupante do veículo sofreu ferimentos graves, mas morreu após dar entrada no hospital. O motorista do caminhão fugiu após o acidente.
O acidente aconteceu perto da sede da prefeitura do município, pouco depois das 12h. As vítimas estavam em uma Honda Biz. Pessoas no local relataram para a PM que viram um caminhão de cor azul e caçamba laranja, que pertence a um indivíduo conhecido na cidade, e disseram que ele estava em alta velocidade, quando colidiu na traseira da moto e ainda passou por cima das vítimas, que ficaram com fraturas expostas. O caminhoneiro evadiu do local sem prestar socorro.
As vítimas são moradoras do município de Bom Jesus do Itabapoana, no Norte do Rio de Janeiro, e foram socorridas ao Pronto Atendimento de Guaçuí. Leila veio a óbito já no hospital, e, nesta segunda-feira (30), o homem de 41 anos também faleceu.
A ocorrência também envolveu o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros, que auxiliaram nos trabalhos de socorro. Moradores também tentaram ajudar os feridos. 
Policiais realizaram buscas na região e possíveis locais onde o condutor pudesse estar, mas não o encontraram. A PM visualizou, a partir do sistema de videomonitoramento do município, um caminhão com as mesmas características e o identificou para que seja investigado em conjunto com a Polícia Civil.
Nesta segunda-feira (30), o homem de 41 anos, também faleceu. A informação da Santa Casa de Guaçuí é de que ele chegou a ser transferido para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu e morreu durante a madrugada.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o motorista foi identificado, mas a corporação informou apenas que só é acionada em acidentes com vítima fatal. Disse que não localizou acionamento até o momento no local do acidente ou transporte de cadáver proveniente do hospital.

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