Suspeito de financiar ato golpista no DF é preso em Guaçuí

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (19) em Guaçuí, na região do Caparaó, no Espírito Santo, mais um suspeito de financiar os atos golpistas em Brasília no último dia 8. Carlos Victor Carvalho, que era procurado no Rio de Janeiro, foi encontrado em uma pousada. Ele é conhecido nas redes sociais como CVC e se identifica como líder da Direita Campos.



Carlos Victor de Carvalho foi preso em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução Facebook/ Acervo pessoal

Ele estava foragido desde a segunda-feira (16), quando foi deflagrada a Operação Ulysses. Na ocasião, outros dois alvos foram presos, entre eles o subtenente do Corpo dos Bombeiros do Rio Roberto Henrique de Souza Júnior. A outra investigada, uma mulher de 48 anos, se entregou à Delegacia da PF em Campos dos Goytacazes.

A ação investiga lideranças locais que bloquearam as rodovias que passam por Campos dos Goytacazes; quem organizou as manifestações em frente aos quartéis do Exército na cidade; e se os investigados participaram na organização e financiamento dos atos golpistas que levaram à invasão dos prédios dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro

Os investigados podem ser acusados de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais.