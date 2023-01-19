Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Suspeito de financiar ato golpista no DF é preso em Guaçuí
Procurado no Rio

Suspeito de financiar ato golpista no DF é preso em Guaçuí

Ele estava foragido e é investigado por participação em bloqueios de rodovias em Campos dos Goytacazes, organização de manifestação em frente ao quartel e financiamento de atos golpistas em Brasília.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2023 às 13:25

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 13:25

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (19) em Guaçuí, na região do Caparaó, no Espírito Santo, mais um suspeito de financiar os atos golpistas em Brasília no último dia 8. Carlos Victor Carvalho, que era procurado no Rio de Janeiro, foi encontrado em uma pousada. Ele é conhecido nas redes sociais como CVC e se identifica como líder da Direita Campos.
Carlos Victor de Carvalho foi preso em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo
Carlos Victor de Carvalho foi preso em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução Facebook/ Acervo pessoal
Ele estava foragido desde a segunda-feira (16), quando foi deflagrada a Operação Ulysses. Na ocasião, outros dois alvos foram presos, entre eles o subtenente do Corpo dos Bombeiros do Rio Roberto Henrique de Souza Júnior. A outra investigada, uma mulher de 48 anos, se entregou à Delegacia da PF em Campos dos Goytacazes.
A ação investiga lideranças locais que bloquearam as rodovias que passam por Campos dos Goytacazes; quem organizou as manifestações em frente aos quartéis do Exército na cidade; e se os investigados participaram na organização e financiamento dos atos golpistas que levaram à invasão dos prédios dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro
Os investigados podem ser acusados de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais.
* Com informações das agências Estado e Folhapress

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Alvo da PF, mulher suspeita de organizar e financiar atos golpistas se entrega

Lula encontrará comandantes das Forças Armadas após expor desconfianças

PF marca depoimento, mas defesa de Torres diz que ele não deve falar

Bolsonaro já estuda ficar nos Estados Unidos por mais tempo

Moraes mantém prisão de 140 por atos de vandalismo em Brasília e libera 60

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasília (DF) Polícia Federal Atos Antidemocráticos Invasão em Brasília
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados