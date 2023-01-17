Alvo da PF, mulher suspeita de organizar e financiar atos golpistas se entrega

Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Lucas Neves/Agência Enquadrar/Folhapress

A mulher de 48 anos se apresentou à delegacia da Polícia Federal em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (16). Pela manhã, agentes com mandados de prisão temporária não a localizaram.

A PF deflagrou na segunda (16) a Operação Ulysses, que investiga quem organizou e financiou atos antidemocráticos após o segundo turno das eleições e a invasão golpista nos prédios dos 3 Poderes em Brasília.

Além da mulher, que não teve identidade divulgada, a PF prendeu o bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior, suspeito de envolvimento em atos antidemocráticos. Um terceiro alvo ainda não foi localizado.

A PF também apreendeu celulares, computadores e documentos diversos, segundo o balanço divulgado às 8h30 de hoje.

A OPERAÇÃO ULYSSES INVESTIGA:

Lideranças locais que bloquearam as rodovias que passam por Campos dos Goytacazes;

Quem organizou as manifestações em frente aos quartéis do Exército na cidade;

E se os investigados participaram na organização e financiamento dos atos golpistas que levaram à invasão dos prédios dos 3 Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro.