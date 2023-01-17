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No Rio de Janeiro

Alvo da PF, mulher suspeita de organizar e financiar atos golpistas se entrega

Suspeita de organizar e financiar atos antidemocráticos em Brasília foi um dos alvos da Operação Ulysses, deflagrada pela Polícia Federal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2023 às 13:10

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 13:10

Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília
Apoiadores de Bolsonaro invadem prédios na Praça dos Três Poderes em Brasília Crédito: Lucas Neves/Agência Enquadrar/Folhapress
A mulher de 48 anos se apresentou à delegacia da Polícia Federal em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (16). Pela manhã, agentes com mandados de prisão temporária não a localizaram.
A PF deflagrou na segunda (16) a Operação Ulysses, que investiga quem organizou e financiou atos antidemocráticos após o segundo turno das eleições e a invasão golpista nos prédios dos 3 Poderes em Brasília.
Além da mulher, que não teve identidade divulgada, a PF prendeu o bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior, suspeito de envolvimento em atos antidemocráticos. Um terceiro alvo ainda não foi localizado.
A PF também apreendeu celulares, computadores e documentos diversos, segundo o balanço divulgado às 8h30 de hoje.

A OPERAÇÃO ULYSSES INVESTIGA:

  • Lideranças locais que bloquearam as rodovias que passam por Campos dos Goytacazes;
  • Quem organizou as manifestações em frente aos quartéis do Exército na cidade;
  • E se os investigados participaram na organização e financiamento dos atos golpistas que levaram à invasão dos prédios dos 3 Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro.
  • Os investigados podem ser acusados de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais.

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