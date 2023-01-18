Moraes mantém prisão de 140 por atos de vandalismo em Brasília e libera 60

A expectativa é que a análise de todos os casos seja concluída até sexta-feira (20).

Ministro Alexandre de Moraes Crédito: Carlos Alves Moura/SCO/STF

Em nota, o gabinete do magistrado afirmou que, na conversão das prisões, Moraes apontou evidências dos seguintes crimes:

Atos terroristas, inclusive preparatórios;

Associação criminosa;

Abolição violenta do estado democrático de direito;

Golpe de estado;

Ameaça;

Perseguição

Incitação ao crime.

"O ministro considerou que as condutas foram ilícitas e gravíssimas, com intuito de, por meio de violência e grave ameaça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos", diz a nota.

Para o ministro, houve "flagrante afronta à manutenção do estado democrático de direito, em evidente descompasso com a garantia da liberdade de expressão".