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Foi preso

Homem agride a companheira por ela se recusar a lavar louça em Vila Velha

William Booner da Silva, de 32 anos, teria arremessado um porta-incenso contra a mulher de 28 anos, na noite deste domingo (29), no bairro Boa Vista I
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2023 às 11:48

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 11:48

Um homem de 32 anos foi preso, na noite desse domingo (29), após agredir a companheira por ela se recusar a lavar louça. William Booner da Silva foi autuado por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Boa Vista I, em Vila Velha.
Consta no boletim da PM que a vítima de 28 anos foi atingida por um porta-incenso. No momento do atendimento à ocorrência, a mulher, que é uma operadora de caixa, apresentava um machucado no olho esquerdo. Para ter a identidade preservada, ela não terá o nome divulgado.
Aos policiais, o suspeito justificou que houve uma agressão mútua e que a mulher "o perturbou o dia inteiro".
À repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima afirmou que foi impedida pelo homem de ver a família há anos e disse já ter sido violentada pelo agressor outras vezes. Aos prantos, a mulher contou também que o suspeito lançou perfume contra o rosto dela, com o intuito de machucá-la. A filha da mulher, de três anos, presenciou toda a cena. 
"Ele falou assim: 'Vai lavar a louça agora. Não quero ouvir sua voz'. Eu falei: 'Não, não vou lavar a louça agora. Vamos conversar'. Nesse bate-boca, ele jogou o porta incenso de madeira, pequeno, na minha direção, e aí bateu no meu olho", relatou.
Durante a confusão, a operadora de caixa se trancou no banheiro e ligou para a polícia. Ela chegou a ser encorajada por uma vizinha a abrir medida protetiva contra o homem. "Ele me batia na cara. Quando eu tinha de quatro para cinco meses de gravidez, tentou me enforcar. Eu quero, agora, paz. Criar a minha filha na paz, ter o meu serviço de volta e voltar a ser feliz", destacou a mulher. 
A mãe da vítima, que também não será identificada, afirmou que só conheceu a neta no final do ano passado, poucos antes do Natal. "Agora, a gente espera ter sossego", desabafou. 
Polícia Civil disse que o suspeito de 32 anos, conduzido à Delegacia Especializada de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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