Homem agride a companheira por ela se recusar a lavar louça em Vila Velha

Um homem de 32 anos foi preso, na noite desse domingo (29), após agredir a companheira por ela se recusar a lavar louça. William Booner da Silva foi autuado por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Segundo a Polícia Militar , o caso aconteceu no bairro Boa Vista I, em Vila Velha

Consta no boletim da PM que a vítima de 28 anos foi atingida por um porta-incenso. No momento do atendimento à ocorrência, a mulher, que é uma operadora de caixa, apresentava um machucado no olho esquerdo. Para ter a identidade preservada, ela não terá o nome divulgado.

Aos policiais, o suspeito justificou que houve uma agressão mútua e que a mulher "o perturbou o dia inteiro".

À repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima afirmou que foi impedida pelo homem de ver a família há anos e disse já ter sido violentada pelo agressor outras vezes. Aos prantos, a mulher contou também que o suspeito lançou perfume contra o rosto dela, com o intuito de machucá-la. A filha da mulher, de três anos, presenciou toda a cena.

"Ele falou assim: 'Vai lavar a louça agora. Não quero ouvir sua voz'. Eu falei: 'Não, não vou lavar a louça agora. Vamos conversar'. Nesse bate-boca, ele jogou o porta incenso de madeira, pequeno, na minha direção, e aí bateu no meu olho", relatou.

Durante a confusão, a operadora de caixa se trancou no banheiro e ligou para a polícia. Ela chegou a ser encorajada por uma vizinha a abrir medida protetiva contra o homem. "Ele me batia na cara. Quando eu tinha de quatro para cinco meses de gravidez, tentou me enforcar. Eu quero, agora, paz. Criar a minha filha na paz, ter o meu serviço de volta e voltar a ser feliz", destacou a mulher.

A mãe da vítima, que também não será identificada, afirmou que só conheceu a neta no final do ano passado, poucos antes do Natal. "Agora, a gente espera ter sossego", desabafou.