Motociclista morre após acidente com ônibus na BR 393 em Cachoeiro

Ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Carlos Alberto Silva

Um motociclista de 40 anos morreu após se envolver em um acidente com um ônibus por volta das 22h40 desta sexta-feira (10) no Km 6 da BR 393, no bairro Santa Fé de Baixo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista seguia com sua Honda/CG 125 Titan quando invadiu a contramão em uma curva e colidiu frontalmente no ônibus. Ele não resistiu ao impacto da batida e morreu no local.