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Sul do Estado

Motociclista morre após acidente com ônibus na BR 393 em Cachoeiro

O acidente foi registrado por volta das 22h40 desta sexta-feira (10). O condutor da moto, um homem de 40 anos, morreu no local
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

11 fev 2023 às 13:27

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 13:27

Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
Ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motociclista de 40 anos morreu após se envolver em um acidente com um ônibus por volta das 22h40 desta sexta-feira (10) no Km 6 da BR 393, no bairro Santa Fé de Baixo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. 
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista seguia com sua Honda/CG 125 Titan quando invadiu a contramão em uma curva e colidiu frontalmente no ônibus. Ele não resistiu ao impacto da batida e morreu no local. 
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na noite desta sexta-feira (10), por volta das 23h30, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. 

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