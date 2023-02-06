Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tráfico de drogas

Maconha que iria para Cachoeiro é apreendida pela PRF em Campos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga apreendida no norte do Rio de Janeiro foi avaliada em, aproximadamente, R$ 250 mil
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 fev 2023 às 15:54

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 15:54

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 117 kg de maconha no km 27 da BR 101, no município de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, nesse domingo (5). A droga tinha como destino o município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
A PRF apreendeu  117 kg de maconha no domingo (5), no norte do Rio de Janeiro Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo a PRF, um carro VW/Novo Gol de cor branca foi abordado por volta das 8 horas de domingo (5). Após revistarem a parte interna do veículo, policiais encontraram sete fardos na cor preta e mais de 13 tabletes na cor vermelha de erva seca, totalizando 117 kg. A droga estava nos bancos e no porta-malas.
O condutor informou à polícia que transportaria o material de Macaé, no norte do Rio de Janeiro, para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A droga foi avaliada em, aproximadamente, R$ 250 mil.
O condutor, o veículo e a droga foram encaminhados à 146ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil para apreciação da autoridade competente. 
A reportagem procurou a Polícia Civil (PC) para saber se o individuo foi preso, que disse que "o caso foi registrado na 146ª DP (Guarus). O autor foi encaminhado à unidade pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e autuado em flagrante por tráfico de drogas".

Veja Também

Homem aponta arma na direção da polícia e é alvejado em Cachoeiro

Bandidos invadem loja e furtam duas motos em Cachoeiro de Itapemirim

Jovem recebe R$ 1 mil em notas falsas pelos Correios e é preso em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim drogas maconha Rio de Janeiro (RJ) ES Sul Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados