Maconha que iria para Cachoeiro é apreendida pela PRF em Campos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 117 kg de maconha no km 27 da BR 101, no município de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, nesse domingo (5). A droga tinha como destino o município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo a PRF, um carro VW/Novo Gol de cor branca foi abordado por volta das 8 horas de domingo (5). Após revistarem a parte interna do veículo, policiais encontraram sete fardos na cor preta e mais de 13 tabletes na cor vermelha de erva seca, totalizando 117 kg. A droga estava nos bancos e no porta-malas.
O condutor informou à polícia que transportaria o material de Macaé, no norte do Rio de Janeiro, para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A droga foi avaliada em, aproximadamente, R$ 250 mil.
O condutor, o veículo e a droga foram encaminhados à 146ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil para apreciação da autoridade competente.
A reportagem procurou a Polícia Civil (PC) para saber se o individuo foi preso, que disse que "o caso foi registrado na 146ª DP (Guarus). O autor foi encaminhado à unidade pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e autuado em flagrante por tráfico de drogas".