Maconha que iria para Cachoeiro é apreendida pela PRF em Campos

Segundo a PRF, um carro VW/Novo Gol de cor branca foi abordado por volta das 8 horas de domingo (5). Após revistarem a parte interna do veículo, policiais encontraram sete fardos na cor preta e mais de 13 tabletes na cor vermelha de erva seca, totalizando 117 kg. A droga estava nos bancos e no porta-malas.