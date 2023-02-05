Homem aponta arma na direção da polícia e é alvejado em Cachoeiro

Um homem de 19 anos apontou uma arma na direção da Polícia Militar (PM) e foi alvejado pelos militares na madrugada deste sábado (4), no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo as informações do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), uma equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando viu um suspeito que, ao notar a presença da guarnição, tentou fugir carregando uma submetralhadora.
A polícia deu ordem de parada, mas o homem não obedeceu às ordens dos militares e sacou a arma. Em seguida, os policiais reagiram e atiraram contra o indivíduo.
Ainda de acordo com o 9°BPM, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro, onde está sob atendimento médico e escolta policial.
Questionado pela polícia sobre o motivo de estar armado, o suspeito disse que estava sendo ameaçado de morte por um homem, que o teria acusado de estar cometendo roubos no bairro.
Dentre os materiais apreendidos estão: uma submetralhadora cal. 380, 21 munições cal. 380, um carregador de submetralhadora cal.380, dois papelotes de cocaína e um celular.
A reportagem procurou a Polícia Civil (PC) para saber se o indivíduo continua no hospital sob escolta policial ou se já foi preso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.