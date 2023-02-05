Homem aponta arma na direção da polícia e é alvejado em Cachoeiro

A polícia apreendeu arma, munições, droga, carregador de arma e celular Crédito: Divulgação \ 9°BPM

Segundo as informações do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), uma equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando viu um suspeito que, ao notar a presença da guarnição, tentou fugir carregando uma submetralhadora.

A polícia deu ordem de parada, mas o homem não obedeceu às ordens dos militares e sacou a arma. Em seguida, os policiais reagiram e atiraram contra o indivíduo.

Ainda de acordo com o 9°BPM, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro, onde está sob atendimento médico e escolta policial.

Questionado pela polícia sobre o motivo de estar armado, o suspeito disse que estava sendo ameaçado de morte por um homem, que o teria acusado de estar cometendo roubos no bairro.

Dentre os materiais apreendidos estão: uma submetralhadora cal. 380, 21 munições cal. 380, um carregador de submetralhadora cal.380, dois papelotes de cocaína e um celular.