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Durante patrulhamento

Homem aponta arma na direção da polícia e é alvejado em Cachoeiro

O homem notou a presença da polícia e tentou fugir com uma submetralhadora no bairro Village da Luz
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 fev 2023 às 16:20

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 16:20

Um homem de 19 anos apontou uma arma na direção da Polícia Militar (PM) e foi alvejado pelos militares na madrugada deste sábado (4), no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Homem aponta arma na direção da polícia e é alvejado em Cachoeiro
A polícia apreendeu arma, munições, droga, carregador de arma e celular Crédito: Divulgação \ 9°BPM
Segundo as informações do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), uma equipe realizava patrulhamento preventivo na região quando viu um suspeito que, ao notar a presença da guarnição, tentou fugir carregando uma submetralhadora.
A polícia deu ordem de parada, mas o homem não obedeceu às ordens dos militares e sacou a arma. Em seguida, os policiais reagiram e atiraram contra o indivíduo.
Ainda de acordo com o 9°BPM, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro, onde está sob atendimento médico e escolta policial.
Questionado pela polícia sobre o motivo de estar armado, o suspeito disse que estava sendo ameaçado de morte por um homem, que o teria acusado de estar cometendo roubos no bairro.
Dentre os materiais apreendidos estão: uma submetralhadora cal. 380, 21 munições cal. 380, um carregador de submetralhadora cal.380, dois papelotes de cocaína e um celular.
A reportagem procurou a Polícia Civil (PC) para saber se o indivíduo continua no hospital sob escolta policial ou se já foi preso e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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