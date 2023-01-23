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Sul do Estado

Bandidos invadem loja e furtam duas motos em Cachoeiro de Itapemirim

Criminosos usaram pedra para quebrar a vidraça durante a madrugada desta segunda-feira (23); dupla fugiu com os veículos na contramão
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jan 2023 às 12:15

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 12:15

Loja de motos é furtada durante a madrugada em Cachoeiro
Loja de motos furtada fica na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Passos
Uma loja que vende motos no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, amanheceu com as portas de vidro quebradas nesta segunda-feira (23). Durante a madrugada, o local foi arrombado e duas motos foram furtadas por ladrões. O prejuízo ainda não foi calculado pela empresa. 
De acordo com a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, câmeras de videomonitoramento de comerciantes locais flagraram as duas motos sendo levadas por volta das 3h30. Por insegurança, essas pessoas não quiseram divulgar essas imagens à reportagem.
Nesta manhã, uma funcionária contou que um dos suspeitos arrombou a loja com uma pedra. A dupla entrou, procurando as chaves das motos e arrombando gavetas e armários em busca delas. Após encontrá-las, os dois saem do estabelecimento levando as duas motos na contramão. Pelas imagens, um comparsa vigiava a movimentação.
Uma equipe da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim esteve na loja pela manhã para apurar os fatos e o caso segue em investigação. 

Moto recuperada 

Logo após o crime, a Polícia Militar informou que foi acionada. Os policiais fizeram buscas pela região e uma das motocicletas foi encontrada abandonada perto da Ponte do Agulha, a poucos metros da loja. A moto foi recolhida e encaminhada à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os suspeitos não foram localizados no momento do fato, segundo a corporação. 
Em nota sobre o crime, a Polícia Civil disse que o veículo recuperado foi recolhido ao pátio credenciado. Agora, o proprietário deve fazer contato com a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para proceder com a restituição do veículo. 

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