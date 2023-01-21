Antes do sequestro: a sequência de crimes de assaltante que fez refém em Cariacica

Homem que fez refém se rende para a polícia em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A manhã de terror causada pelo fugitivo Pedro Henrique Farias de Souza , de 21 anos, em Cariacica, na Grande Vitória, quando fez um homem refém durante quase duas horas, não foi o único crime cometido por ele depois de fugir da prisão. Na delegacia, outras vítimas reconheceram o assaltante e foram prestar depoimento.

A série de roubos começou em uma loja de estética automotiva na manhã de sexta-feira (20). Em imagens (veja abaixo) dá pra ver o momento que Pedro Henrique começa a sacar a arma pra anunciar o assalto.

"Ele já puxou a arma, engatilhou, rendeu meu esposo e pediu o carro. Nisso que ele pediu o carro ele já entrou no carro, levou nosso telefone e o carro e saiu do local", relatou a dona no estabelecimento.

Câmera de segurança flagrou momento em que Pedro Henrique aborda homem Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A comerciante também contou que Pedro Henrique demonstrava muita pressa para fugir, e pediu ajuda para ligar o carro. Dentro do veículo havia material de trabalho do casal que soma um valor de quase R$ 6 mil.

"Nossos equipamentos de trabalho estavam dentro do veículo, então nosso desespero foi maior ainda por causa disso. Mas, graças a Deus, ele não levou nossos equipamentos", contou a comerciante.

O fugitivo não parou por aí. Por volta de uma hora da madrugada deste sábado (21), Pedro Henrique invadiu a casa de uma família. Armado, ele fez um homem refém na presença da esposa e da filha de apenas seis meses de idade.

Pedro Henrique Farias de Souza, de 21 anos Crédito: Reprodução | g1 ES

"Ele entrou na minha residência pela janela do meu quarto. Eu o acalmei, pedi ele para acalmar falando com ele 'fica tranquilo porque eu não vou fazer nada', porque você esta com uma criança de seis meses do seu lado, a sua esposa, a primeira coisa que você pensa é na sua família", falou a vítima.

Com a arma apontada para a cabeça da vítima, ele sequestrou o homem, roubou o carro e obrigou o refém a dirigir até o bairro Alzira Ramos, onde a vítima foi abandonada.

Refém pela manhã

Já pela manhã, depois de assaltar uma padaria e uma clínica, Pedro Henrique fez outro homem refém na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica.

Policiais do Batalhão de Missões Especiais (BME), negociadores e atiradores de elite foram chamados. Depois de quase duas horas, o refém foi liberado e o fugitivo se entregou.

Pedro Henrique cumpria pena na Penitenciária Agrícola do Espirito Santo (Paes), unidade de regime semiaberto, e trabalhava na Escola Penitenciária (Epen).

Assalto com refém mobiliza polícia e fecha Avenida Expedito Garcia em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo, na sexta, o preso teria furtado uma arma, que estava devidamente guardada, e fugido da Escola Penitenciária (Epen), que funciona no Complexo de Viana.

Segundo a Sejus, o homem estava preso desde o dia 31 de março de 2020 pelo artigo 157 do Código Penal (furto e roubo).

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, ameaça, posse de drogas para consumo próprio. Ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).