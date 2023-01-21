Assalto com refém mobiliza policiais do BME e fecha avenida em Cariacica

Assalto com refém mobiliza polícia e fecha Avenida Expedito Garcia em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

TV Gazeta, que esteve no local da ocorrência. Um homem foi feito refém dentro do próprio carro na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica , na manhã deste sábado (21). Ele teria ido levar a mãe para fazer exames em um laboratório quando foi abordado por um assaltante. As informações são da repórter Daniela Carla, da, que esteve no local da ocorrência.

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo começou quando policiais viram um suspeito armado anunciando um roubo em uma padaria. Ao ver os agentes, o homem se assustou e correu. A equipe foi atrás, e, no caminho, o criminoso abordou a vítima.

O homem, que estava entrando em um laboratório com a mãe, levou uma gravata do bandido e foi obrigado e voltar para seu próprio carro. Os dois ficaram juntos no banco do motorista, enquanto o suspeito ameaçava a vítima com a arma.

O local foi isolado e os militares começaram as negociações que, segundo boletim de ocorrência, durou cerca de três horas. Com a chegada da equipe de negociação do Batalhão de Missões Especiais (BME), o suspeito se entregou. A avenida foi liberada por volta das 9h20.

Refém (de camisa cinza) é liberado, enquanto sequestrador (braço) coloca arma no chão Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) por se queixar de dores, mas nenhum ferimento foi constatado. O homem foi levado direto para a Delegacia Regional de Cariacica.

Arma roubada de presídio

O criminoso teve acesso ao local porque ele era um detento da Penitenciária Agrícola do Espirito Santo (Paes), mas realizava atividades laborais na Epen. Depois de pegar a arma, ele fugiu do local.

Homem que fez refém se rende para a polícia em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta