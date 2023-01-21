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Assalto

Assalto com refém mobiliza policiais do BME e fecha avenida em Cariacica

Homem estaria estacionando o carro para levar a mãe a um laboratório para fazer exame quando foi abordado pelo suspeito, que o manteve dentro do veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2023 às 09:30

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 09:30

Assalto com refém mobiliza polícia e fecha Avenida Expedito Garcia em Cariacica
Assalto com refém mobiliza polícia e fecha Avenida Expedito Garcia em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi feito refém dentro do próprio carro na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, na manhã deste sábado (21). Ele teria ido levar a mãe para fazer exames em um laboratório quando foi abordado por um assaltante. As informações são da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que esteve no local da ocorrência.
De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, tudo começou quando policiais viram um suspeito armado anunciando um roubo em uma padaria. Ao ver os agentes, o homem se assustou e correu. A equipe foi atrás, e, no caminho, o criminoso abordou a vítima.
O homem, que estava entrando em um laboratório com a mãe, levou uma gravata do bandido e foi obrigado e voltar para seu próprio carro. Os dois ficaram juntos no banco do motorista, enquanto o suspeito ameaçava a vítima com a arma.
O local foi isolado e os militares começaram as negociações que, segundo boletim de ocorrência, durou cerca de três horas. Com a chegada da equipe de negociação do Batalhão de Missões Especiais (BME), o suspeito se entregou. A avenida foi liberada por volta das 9h20.
Refém (de camisa cinza) é liberado, enquanto sequestrador (braço) coloca arma no chão
Refém (de camisa cinza) é liberado, enquanto sequestrador (braço) coloca arma no chão Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) por se queixar de dores, mas nenhum ferimento foi constatado. O homem foi levado direto para a Delegacia Regional de Cariacica.

Arma roubada de presídio

O suspeito portava uma pistola .40, com 11 munições. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele conseguiu a arma nessa sexta-feira (20), ao furtá-la de dentro da Escola Penitenciária (Epen), que funciona no Complexo de Viana.
O criminoso teve acesso ao local porque ele era um detento da Penitenciária Agrícola do Espirito Santo (Paes), mas realizava atividades laborais na Epen. Depois de pegar a arma, ele fugiu do local.
Homem que fez refém se rende para a polícia em Cariacica
Homem que fez refém se rende para a polícia em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Segundo a Sejus, o caso é acompanhado pela Corregedoria e pela Subsecretaria de Inteligência Prisional. O suspeito estava preso estava preso desde 31 de março de 2020 por roubo.
Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas para falar sobre a ocorrência.

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