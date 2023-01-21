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Sequência de crimes

Assaltante roubou arma e fugiu de presídio antes de fazer refém em Cariacica

Arma roubada de servidor da Sejus no Complexo Penitenciário de Viana foi usada para manter refém durante cerca de três horas na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2023 às 11:19

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 11:19

Área em que homem foi feito refém foi isolada na Expedito Garcia, em Cariacica
Área em que homem foi feito refém foi isolada na Expedito Garcia, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O criminoso que fez um homem refém na manhã deste sábado (21) na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, havia fugido da cadeia um dia antes, nesta sexta-feira (20). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele furtou a arma de um inspetor penitenciário e escapou do Complexo Penitenciário de Viana. A suspeita é de que, desde a fuga, ele tenha cometido outros roubos com reféns. O assaltante também tentou roubar uma padaria, conforme a PM.  
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ele cumpria pena no regime semiaberto na penitenciária agrícola e trabalhava na Escola Penitenciária, que funciona dentro do Complexo Penitenciário de Viana. Foi lá que ele furtou a arma de um servidor e escapou.
Refém (de camisa cinza) é liberado, enquanto sequestrador (braço) coloca arma no chão
Refém (de camisa cinza) é liberado, enquanto sequestrador (braço) coloca arma no chão Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Neste sábado, segundo registro da Polícia Militar, quando o suspeito tentou assaltar uma padaria em Cariacica, policiais que passavam na região viram a ação e o criminoso fugiu a pé. Ele foi perseguido pelos militares até que se deparou com o homem e a mãe saindo de um veículo estacionado em frente a um laboratório na Avenida Expedito Garcia.
Segundo apurações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que esteve no local da ocorrência, quando mãe e filho foram abordados, a mulher se afastou, mas o filho dela foi imobilizado e carregado pelo suspeito de volta para o carro, onde ficou por cerca de três horas sob a mira de arma de fogo.
Com a chegada do Batalhão de Missões Especiais (BME) da PM, houve negociação e o suspeito se entregou. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica sem ferimentos.
Com ele, a polícia encontrou uma pistola .40 com 11 munições que havia sido furtada do servidor da Sejus no dia anterior. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, o indivíduo estava preso desde março de 2020 por roubo (artigo 157 do Código Penal).
Homem que fez refém se rende para a polícia em Cariacica
Homem que fez refém se rende para a polícia em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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