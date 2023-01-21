Assaltante roubou arma e fugiu de presídio antes de fazer refém em Cariacica

Área em que homem foi feito refém foi isolada na Expedito Garcia, em Cariacica Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O criminoso que fez um homem refém na manhã deste sábado (21) na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, havia fugido da cadeia um dia antes, nesta sexta-feira (20). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele furtou a arma de um inspetor penitenciário e escapou do Complexo Penitenciário de Viana. A suspeita é de que, desde a fuga, ele tenha cometido outros roubos com reféns. O assaltante também tentou roubar uma padaria, conforme a PM.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ele cumpria pena no regime semiaberto na penitenciária agrícola e trabalhava na Escola Penitenciária, que funciona dentro do Complexo Penitenciário de Viana. Foi lá que ele furtou a arma de um servidor e escapou.



Refém (de camisa cinza) é liberado, enquanto sequestrador (braço) coloca arma no chão Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Neste sábado, segundo registro da Polícia Militar, quando o suspeito tentou assaltar uma padaria em Cariacica, policiais que passavam na região viram a ação e o criminoso fugiu a pé. Ele foi perseguido pelos militares até que se deparou com o homem e a mãe saindo de um veículo estacionado em frente a um laboratório na Avenida Expedito Garcia.

Segundo apurações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que esteve no local da ocorrência, quando mãe e filho foram abordados, a mulher se afastou, mas o filho dela foi imobilizado e carregado pelo suspeito de volta para o carro, onde ficou por cerca de três horas sob a mira de arma de fogo.

Com a chegada do Batalhão de Missões Especiais (BME) da PM, houve negociação e o suspeito se entregou. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica sem ferimentos.

Com ele, a polícia encontrou uma pistola .40 com 11 munições que havia sido furtada do servidor da Sejus no dia anterior. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, o indivíduo estava preso desde março de 2020 por roubo (artigo 157 do Código Penal).

