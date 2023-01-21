Bombeiros resgatam homem desacordado no alto de árvore em Colatina

Um homem desacordado foi resgatado no alto de um pé de manga no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (21). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava fazendo trabalho de poda da árvore, quando sofreu um acidente e desmaiou, a uma altura de aproximadamente 4 metros do chão. Ela teria sido atingida por um galho.

Os bombeiros precisaram subir na árvore com técnica de rapel para retirar o homem do local e realizar o socorro. Um vídeo mostrou o momento em que o corpo foi resgatado. Em um instante, antes de chegar ao chão, ocorreu um movimento brusco, o que assustou pessoas que estavam assistindo a operação.