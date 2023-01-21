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Resgate difícil

Bombeiros resgatam homem desacordado no alto de árvore em Colatina

Vítima trabalhava na poda do pé de manga, a cerca de 4 metros de altura do chão, e teria desmaiado após ser atingido por um galho
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

21 jan 2023 às 18:56

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 18:56

Um homem desacordado foi resgatado no alto de um pé de manga no bairro Operário, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (21). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava fazendo trabalho de poda da árvore, quando sofreu um acidente e desmaiou, a uma altura de aproximadamente 4 metros do chão. Ela teria sido atingida por um galho.
Os bombeiros precisaram subir na árvore com técnica de rapel para retirar o homem do local e realizar o socorro. Um vídeo mostrou o momento em que o corpo foi resgatado. Em um instante, antes de chegar ao chão, ocorreu um movimento brusco, o que assustou pessoas que estavam assistindo a operação.
Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, que fica na cidade.

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