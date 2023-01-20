Um temporal atingiu Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (20). Raios, trovões e rajadas intensas de vento assustaram moradores do município. Em minutos, ruas ficaram alagadas como o volume e intensidade da chuva.

De acordo com a Prefeitura do município, em meia hora choveu 35mm, ou seja, cerca de 30% do volume que era esperado para todo o mês.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, uma comerciante mostra o alagamento em uma rua do Centro. A água chega perto de entrar na loja.

Segundo a prefeitura, a água já escoou nas ruas e não há mais pontos de alagamentos ou de interdição na cidade. “A cheia do Rio Doce também interfere no escoamento da água da chuva, já que algumas manilhas que desembocam no rio ficam cheias de água. Mesmo assim, tão logo a chuva parou, o volume de água nas ruas diminuiu rapidamente", afirmou o município, por nota.

município está em alerta amarelo para chuva , de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitido nesta sexta-feira (20) e válido até a manhã de sábado (21).

Temporal causa alagamentos e assusta moradores em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com a Luz e Força Santa Maria, empresa que fornece energia para o município e região, devido ao temporal houve queda de energia no bairro Barbados, em Colatina. O serviço foi restabelecido em poucos minutos.

O Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo, registrou diversas quedas de raios em Colatina e região próxima. Na imagem, cada "cruz" representa uma descarga elétrica.