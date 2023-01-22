Homem rouba celular, atira em policiais e é baleado em Cariacica

Polícia encontrou dois simulacros de arma com assaltantes em Cariacica Crédito: Sesp/ Divulgação

Um assalto no início da manhã deste domingo (22) resultou em perseguição e troca de tiros em Cariacica. Quatro criminosos estavam envolvidos na ocorrência, que terminou com dois suspeitos detidos — um deles baleado após resistir à prisão.

Por volta das 5h30, um homem teve o celular e o veículo roubados no bairro Campo Grande. Por meio do GPS que mostrava a localização do celular da vítima, a Polícia Militar conseguiu rastrear os suspeitos, que foram encontrados no bairro Itanguá.

Eram quatro homens que, ao se depararem com os agentes, atiraram contra a equipe, que acabou revidando. Um dos homens foi atingido por quatro tiros e socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, conforme explicou o subtenente Santos. “A princípio, o ele não corre risco de vida”, disse o policial, à reportagem.

Outro suspeito se entregou e foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Já dois criminosos conseguiram se fugir a pé e não foram mais localizados.

Além de dois simulacros de arma de fogo, do celular da vítima e do veículo roubado, um segundo veículo foi recuperado.