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Assalto

Homem rouba celular, atira em policiais e é baleado em Cariacica

Por meio do GPS que mostrava a localização do celular da vítima, PM conseguiu encontrar os suspeitos no bairro Itanguá; um deles usava o carro da mãe, que registrou o furto no sábado (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2023 às 16:07

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 16:07

Polícia encontrou dois simulacros de arma com assaltantes em Cariacica
Polícia encontrou dois simulacros de arma com assaltantes em Cariacica Crédito: Sesp/ Divulgação
Um assalto no início da manhã deste domingo (22) resultou em perseguição e troca de tiros em Cariacica. Quatro criminosos estavam envolvidos na ocorrência, que terminou com dois suspeitos detidos — um deles baleado após resistir à prisão. 
Por volta das 5h30, um homem teve o celular e o veículo roubados no bairro Campo Grande. Por meio do GPS que mostrava a localização do celular da vítima, a Polícia Militar conseguiu rastrear os suspeitos, que foram encontrados no bairro Itanguá. 
Eram quatro homens que, ao se depararem com os agentes, atiraram contra a equipe, que acabou revidando. Um dos homens foi atingido por quatro tiros e socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, conforme explicou o subtenente Santos. “A princípio, o ele não corre risco de vida”, disse o policial, à reportagem. 
Outro suspeito se entregou e foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Já dois criminosos conseguiram se fugir a pé e não foram mais localizados. 
Além de dois simulacros de arma de fogo, do celular da vítima e do veículo roubado, um segundo veículo foi recuperado.
“Um dos suspeitos se encontrava com veículo da mãe, que chegou a registrar que o veículo tinha sido roubado ontem (21), antes dessa ocorrência, que foi por volta das 5h30”, explicou o subtenente.

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