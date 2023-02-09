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Sul do ES

Em uma só noite, Cachoeiro de Itapemirim registra quase 2 mil raios

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) contabilizou 1.874 descargas elétricas no município durante a noite dessa quarta-feira (8); veja vídeos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 fev 2023 às 13:57

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 13:57

A noite dessa quarta-feira (8) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi de pouca chuva, mas muitos raios e trovões. De acordo com o Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o município registrou 1.874 descargas elétricas apenas durante esse período. Em um vídeo gravado por um morador é possível ver algumas delas (veja acima).
Considerando todo o Espírito Santo, segundo órgão, foram 4.676 raios na última noite. Em Mimoso do Sul, um internauta registrou o momento em que um raio cai na direção do Cristo Redentor da cidade, iluminando a estátua. A imagem é impressionante. Confira:
Recentemente, o Estado teve a maior incidência de descargas elétricas do país, com mais de 16 mil em apenas seis horas, de acordo com dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat). Segundo especialista ouvido por A Gazeta, a alta frequência é decorrência do aquecimento global.

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