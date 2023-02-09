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Tempo instável

Com novo alerta de chuva, Defesa Civil prevê risco de alagamento no ES

Inmet emitiu aviso de cor amarela, válido até a manhã desta sexta-feira (10); Defesa Civil Nacional informou que maiores prejuízos devem ser no Sul do Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 fev 2023 às 11:04

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 11:04

Avenida Cezar Hilal
Chuva alaga ruas e causa transtornos em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Todo o Espírito Santo está sob um alerta amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, nesta quinta-feira (9). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até as 10h desta sexta-feira (10). Com essa previsão, a Defesa Civil Nacional classificou parte do Estado com possibilidade alta para enxurradas, alagamentos e inundações.
A partir de dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o órgão destacou que o risco é alto em áreas das regiões Sul, Serrana e Central. Já na porção perto da divisa com o Rio de Janeiro, é alta a probabilidade de deslizamentos de terra.
Segundo a previsão do Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Apesar do alerta, o instituto classifica como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas em território capixaba.

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