Raio atinge árvore e mata 17 cabeças de gado em Muniz Freire

Durante um temporal na tarde dessa terça-feira (7) em Muniz Freire, na Região Sul do Espírito Santo, um raio atingiu uma propriedade em Vieira Machado e matou 17 cabeças de gado. Os animais se abrigavam embaixo de uma árvore que chegou a se partir ao ser atingida pela descarga elétrica.
Segundo a filha do proprietário, Vanessa Martins Viana, muitos raios caíram na região durante a forte chuva dessa terça-feira (7). Porém, somente nesta quarta-feira (8) pela manhã, é que eles descobriram que os animais estavam mortos. O prejuízo é estimado em cerca de R$ 30 mil.
“Meu irmão, que cuida da propriedade com meu pai, deu falta dos animais durante a ordenha. Quando foi ver no pasto, eles estavam mortos. É a primeira vez que isso acontece aqui, muito triste... Tinham quatro vacas prenhas”, disse Vanessa. Os animais serão enterrados nesta quarta-feira (8).
Este é o segundo caso de gado morto por raios registrado na Região Sul do Estado, apenas nesta semana. Em uma propriedade rural de Limeira, em Vargem Alta, 19 animais morreram após um raio atingir o sítio na segunda-feira (6). O prejuízo do dono dos animais foi de mais de R$ 60 mil.