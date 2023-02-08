Espírito Santo recebe dois novos alertas de chuva forte

O Espírito Santo recebeu mais dois novos alertas de chuva forte, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos são válidos desde a manhã desta quarta-feira (8) até as 10h desta quinta-feira (9), quando são esperadas as precipitações. Em conjunto, eles abrangem todo o Estado.
O alerta laranja pega, principalmente, municípios das regiões Sul e Serrana, mas também inclui algumas cidades da Grande Vitória, como Guarapari e Viana. Nesses locais, o acumulado de chuva pode chegar a 60 mm/h ou 100 m/dia. Há previsão também de ventos intensos (de até 100 km/h) e queda de granizo.
Já o alerta amarelo, de menor intensidade, abrange todo o restante do território capixaba – incluindo os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Nessas áreas, o volume de chuva pode chegar a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Também pode haver rajadas de vento com velocidade de até 60 km/h.