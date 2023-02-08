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Espírito Santo recebe dois novos alertas de chuva forte

Aviso laranja abrange, principalmente, municípios das regiões Sul e Serrana, enquanto o amarelo inclui o restante do Estado; eles valem até quinta-feira (9)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 fev 2023 às 13:00

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 13:00

Alertas de chuva emitidos pelo Inmet para o Espírito Santo: laranja é de maior gravidade que o amarelo
Alertas de chuva emitidos pelo Inmet para o Espírito Santo: laranja é de maior gravidade que o amarelo Crédito: Inmet | Montagem
Espírito Santo recebeu mais dois novos alertas de chuva forte, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os avisos são válidos desde a manhã desta quarta-feira (8) até as 10h desta quinta-feira (9), quando são esperadas as precipitações. Em conjunto, eles abrangem todo o Estado.
alerta laranja pega, principalmente, municípios das regiões Sul e Serrana, mas também inclui algumas cidades da Grande Vitória, como Guarapari e Viana. Nesses locais, o acumulado de chuva pode chegar a 60 mm/h ou 100 m/dia. Há previsão também de ventos intensos (de até 100 km/h) e queda de granizo.
Já o alerta amarelo, de menor intensidade, abrange todo o restante do território capixaba – incluindo os municípios de VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica. Nessas áreas, o volume de chuva pode chegar a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Também pode haver rajadas de vento com velocidade de até 60 km/h.

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