Motorista dorme, bate em árvore e tomba carro em Cachoeiro

O motorista de um carro perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e tombou o veículo na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi socorrida com ferimentos leves e em estado estável.
Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele foi encaminhado para a Santa Casa da cidade. Em relatado aos socorristas, o condutor admitiu que dormiu enquanto dirigia na Rua Deolindo, causando a batida e o tombamento. Imagens mostram o automóvel parado, atravessado na via.
A Polícia Militar foi procurada, mas ainda não retornou. Assim que a resposta for dada, este texto será atualizado.