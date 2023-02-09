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Acidente

Motorista dorme, bate em árvore e tomba carro em Cachoeiro

Condutor foi socorrido com ferimentos leves para a Santa Casa da cidade; acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Baiminas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 fev 2023 às 10:42

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 10:42

O motorista de um carro perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e tombou o veículo na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi socorrida com ferimentos leves e em estado estável.
Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele foi encaminhado para a Santa Casa da cidade. Em relatado aos socorristas, o condutor admitiu que dormiu enquanto dirigia na Rua Deolindo, causando a batida e o tombamento. Imagens mostram o automóvel parado, atravessado na via.
Motorista bate em árvore e capota em rua de Cachoeiro
Motorista bate em árvore e capota em rua de Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta
Polícia Militar foi procurada, mas ainda não retornou. Assim que a resposta for dada, este texto será atualizado.

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