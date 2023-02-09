Homem toca partes íntimas em ônibus e persegue adolescente grávida no ES

Um homem de 65 anos foi preso após tocar as próprias partes íntimas na frente de uma adolescente de 17 anos no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na tarde de quarta-feira (8). A vítima, que está grávida de dois meses, relatou que Ernesto Machado de Oliveira fez gestos obscenos e se acariciou olhando para ela, dentro de um ônibus.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe foi acionada pois o homem estaria sendo agredido. No local, a jovem também contou que o homem desceu atrás dela no terminal e a ofereceu um picolé. Ao negar a oferta, ele começou a passar a mão nas costas dela.
A adolescente, então, deu um tapa na mão do homem e pediu ajuda aos seguranças do local. Junto de alguns passageiros, eles conseguiram abordar e deter o suspeito.
A jovem contou ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que voltava da casa da mãe. O homem, além dos gestos obscenos, ainda fazia movimentos com a língua em direção à vítima.
"O ônibus estava muito cheio e fiquei me perguntando: 'Será que isso está realmente acontecendo comigo?' Foi traumatizante, doloroso. Só quero justiça"
Ernesto Machado de Oliveira e a vítima foram encaminhados ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.