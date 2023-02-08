Jovens são assaltados na entrada de prédio em Vila Velha; veja vídeo

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que dois jovens foram assaltados em frente a um prédio na Praia de Itaparica , em Vila Velha , na noite da última segunda-feira (6). Apesar da parceria do condomínio com a Polícia Militar para o monitoramento do local, os suspeitos não se intimidaram e cometeram o crime.

O pai de uma das vítimas, que preferiu não se identificar, contou que o jovem de 19 anos retornava da casa do amigo quando os dois foram abordados pelos criminosos armados. Para preservá-los, os nomes das vítimas não serão divulgados.

"Meu filho estava retornando da casa de um amigo dele — inclusive, esse amigo estava vindo aqui para casa. No momento em que estavam chegando na portaria, foram surpreendidos por dois elementos que já os abordaram armados e pediram o celular. No vídeo mostra que meu filho quase entregou uma corrente, mas o assaltante só pegou a pulseira. Depois, eles saíram correndo", afirmou.

Segundo o homem, o bairro tem registrado assaltos semelhantes com frequência nas últimas semanas. Um boletim de ocorrência foi registrado pela família.

Questionada, a Polícia Civil informou que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos que chegam ao seu conhecimento.

"A PCES orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Online , munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação".

Sobre as medidas para garantir a segurança do bairro, a Polícia Militar informou, em nota, que a Praia de Itaparica conta com patrulhamento preventivo 24 horas por dia, além de constantes ações ostensivas desenvolvidas ao longo do dia.