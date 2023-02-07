Motociclista morre em acidente na Avenida Carlos Lindenberg

Ainda segundo a corporação, o motociclista morreu no local. "O condutor do caminhão será encaminhado à Delegacia Regional do município para prestar o devido depoimento", informou a Polícia Militar, por nota.

Por nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) disse que "a empresa responsável pelo coletivo informa que o ônibus não tem relação com o acidente. Segundo informações iniciais, o motorista de um caminhão caçamba colidiu com a moto, causando a morte do motociclista. Com o impacto da batida, a moto foi parar debaixo do ônibus. Não houve feridos dentro do coletivo. A polícia de trânsito e o Samu foram acionados".