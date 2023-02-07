Após ficar sem dar notícias por mais de 12 horas, o jovem Jackson de Oliveira, de 27 anos, foi encontrado morto pelo próprio cachorro nessa segunda-feira (06) no bairro Elza Nader, em Guarapari. Um vídeo mostra o momento em que Leão, de apenas um ano e oito meses, late ao lado do corpo do dono, encontrado em um campo de futebol da região.
Jackson estava desaparecido desde domingo (05), quando saiu de casa, no mesmo bairro, e não retornou. A família começou a procurar por ele ainda durante a madrugada, mas o corpo só foi localizado no final da tarde, por volta das 17h30.
A irmã do jovem, de 31 anos, que preferiu não se identificar, contou à reportagem de A Gazeta que buscas começaram a ser feitas quando a mãe deles reparou que o jovem ainda não havia chegado em casa.
"Ela mesma deu uma volta por volta das 2h. Umas 6h veio me avisar e começamos a procurar ali em volta. Fomos atrás das imagens de câmera de segurança na rua, na delegacia e também espalhamos uns cartazes. Lá por volta das 16h, fomos procurar no areal que fica aqui perto, e encontramos o Leão e o corpo do Jackson do lado", contou.
Cão encontra o próprio dono morto em campo de futebol, em Guarapari
Segundo a mulher, o animal também sumiu enquanto a família procurava pelo jovem, entre 9h e 10h. Contudo, devido à confusão provocada pelo desaparecimento do tutor, ninguém percebeu.
"Ele saiu de casa de manhã e só fomos encontrá-lo no areal. Foi seguindo os rastros do Jackson. Mesmo com chuva e sol, o Leão ficou lá aquele tempo todo. Os dois eram muito grudados. Percebemos que ele já está até um pouco doente"
Os exames feitos no corpo da vítima apontaram marcas de disparo de arma de fogo, perfurações por arma branca, traumatismo cranioencefálico e hemorragia intracraniana. Jackson deixou uma filha de apenas quatro anos.
Imagens de segurança as quais a família teve acesso (veja abaixo) flagraram o jovem na companhia de outras duas pessoas, inclusive uma mulher, na noite em que desapareceu. O registro foi feito por volta de uma hora da manhã.
Agora, conforme ressaltou a irmã, a família está com medo de que mais alguma coisa ruim aconteça. "Nossa mãe está muito mal. Não quer comer, ver, nada. Era o filho mais grudado com ela. Ele era um menino muito bom. Não dá para saber porque fizeram isso com ele", lamentou.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.