Após ficar sem dar notícias por mais de 12 horas, o jovem Jackson de Oliveira, de 27 anos, foi encontrado morto pelo próprio cachorro nessa segunda-feira (06) no bairro Elza Nader, em Guarapari . Um vídeo mostra o momento em que Leão, de apenas um ano e oito meses, late ao lado do corpo do dono, encontrado em um campo de futebol da região.

Jackson estava desaparecido desde domingo (05), quando saiu de casa, no mesmo bairro, e não retornou. A família começou a procurar por ele ainda durante a madrugada, mas o corpo só foi localizado no final da tarde, por volta das 17h30.

A irmã do jovem, de 31 anos, que preferiu não se identificar, contou à reportagem de A Gazeta que buscas começaram a ser feitas quando a mãe deles reparou que o jovem ainda não havia chegado em casa.

"Ela mesma deu uma volta por volta das 2h. Umas 6h veio me avisar e começamos a procurar ali em volta. Fomos atrás das imagens de câmera de segurança na rua, na delegacia e também espalhamos uns cartazes. Lá por volta das 16h, fomos procurar no areal que fica aqui perto, e encontramos o Leão e o corpo do Jackson do lado", contou.

Your browser does not support the audio element. Cão encontra o próprio dono morto em campo de futebol, em Guarapari

Jackson de Oliveira, de 27 anos, e Leão, de 1 ano e 8 mees Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo a mulher, o animal também sumiu enquanto a família procurava pelo jovem, entre 9h e 10h. Contudo, devido à confusão provocada pelo desaparecimento do tutor, ninguém percebeu.

"Ele saiu de casa de manhã e só fomos encontrá-lo no areal. Foi seguindo os rastros do Jackson. Mesmo com chuva e sol, o Leão ficou lá aquele tempo todo. Os dois eram muito grudados. Percebemos que ele já está até um pouco doente" X. - Irmã de Jackson

Os exames feitos no corpo da vítima apontaram marcas de disparo de arma de fogo, perfurações por arma branca, traumatismo cranioencefálico e hemorragia intracraniana. Jackson deixou uma filha de apenas quatro anos.

Imagens de segurança as quais a família teve acesso (veja abaixo) flagraram o jovem na companhia de outras duas pessoas, inclusive uma mulher, na noite em que desapareceu. O registro foi feito por volta de uma hora da manhã.

Agora, conforme ressaltou a irmã, a família está com medo de que mais alguma coisa ruim aconteça. "Nossa mãe está muito mal. Não quer comer, ver, nada. Era o filho mais grudado com ela. Ele era um menino muito bom. Não dá para saber porque fizeram isso com ele", lamentou.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e até o momento nenhum suspeito foi detido.