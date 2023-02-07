Uma perseguição acabou em acidente e 25 tabletes de maconha apreendidos dentro do porta-malas de um veículo em Barramares, Vila Velha, nesta terça-feira (7). A ação foi gravada e repercutiu nas redes sociais (confira acima).
Segundo a Guarda Municipal, tudo começou em Itaparica, quando o carro em que o criminoso estava passou pela muralha eletrônica, acusando que era furtado.
"Em perseguição, o carro só parou em Barramares, depois de colidir com o muro de um terreno baldio. O entorpecente estava no porta-malas do veículo. Segundo informações, o carro é alugado e estava com restrição de furto. O condutor possui várias passagens pela justiça por tráfico de droga e também tráfico de armas".
O suspeito, que não teve o nome informado, foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por receptação, tráfico de drogas e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Os entorpecentes serão encaminhados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.
Perseguição termina com acidente e drogas apreendidas em Vila Velha