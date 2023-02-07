Perseguição termina com acidente e drogas apreendidas em Vila Velha

Segundo a Guarda Municipal, tudo começou em Itaparica, quando o carro em que o criminoso estava passou pela muralha eletrônica, acusando que era furtado.

"Em perseguição, o carro só parou em Barramares, depois de colidir com o muro de um terreno baldio. O entorpecente estava no porta-malas do veículo. Segundo informações, o carro é alugado e estava com restrição de furto. O condutor possui várias passagens pela justiça por tráfico de droga e também tráfico de armas".