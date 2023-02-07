Mulher é presa ao tentar entrar com drogas em presídio no Sul do ES

Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Sejus/Divulgação

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, após tentar entrar na unidade com 10 buchas similares à maconha, além de fósforo e papel de seda. O material, segundo a Sejus, foi identificado durante o procedimento de revista, por meio de scanner corporal.

Buchas similares à maconha que foram encontradas com mulher Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Segundo o delegado Felipe Vivas, a mulher é companheira de um homem, de 27 anos, que está preso na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os dois foram ouvidos na delegacia, mas ela informou que estava levando a droga para outra pessoa e não para o companheiro.

Ainda de acordo com o delegado, a mulher relatou à polícia que recebeu uma proposta para fazer a entrega e, por estar com dificuldade financeira, aceitou. Já o homem autuado disse desconhecer que a mulher estava entrando com droga no presídio.

Polícia Civil disse que o homem e a mulher foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para o presídio. Os entorpecentes serão levados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.

Nesta quarta-feira (8), a Sejus informou que a mulher deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim na terça-feira (7), mas deverá ser liberada mediante alvará de soltura expedido pela Justiça nesta quarta (8).