Mulher é presa ao tentar entrar com drogas em presídio no Sul do ES

Depois de uma mulher de 72 anos ter sido detida no domingo (5) tentando entrar com buchas de maconha, fumo e pimenta, no Complexo Penitenciário de Viana, na Grande Vitória, outra mulher, de 24 anos, também foi detida tentando entrar com drogas, nesta terça-feira (7), na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, após tentar entrar na unidade com 10 buchas similares à maconha, além de fósforo e papel de seda. O material, segundo a Sejus, foi identificado durante o procedimento de revista, por meio de scanner corporal.
Segundo o delegado Felipe Vivas, a mulher é companheira de um homem, de 27 anos, que está preso na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os dois foram ouvidos na delegacia, mas ela informou que estava levando a droga para outra pessoa e não para o companheiro.
Ainda de acordo com o delegado, a mulher relatou à polícia que recebeu uma proposta para fazer a entrega e, por estar com dificuldade financeira, aceitou. Já o homem autuado disse desconhecer que a mulher estava entrando com droga no presídio.
A Polícia Civil disse que o homem e a mulher foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para o presídio. Os entorpecentes serão levados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.
Nesta quarta-feira (8), a Sejus informou que a mulher deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim na terça-feira (7), mas deverá ser liberada mediante alvará de soltura expedido pela Justiça nesta quarta (8).
Atualização
08/02/2023 - 4:37
Esta reportagem foi atualizada com informações enviadas pela Polícia Civil e obtidas com o delegado Felipe Vivas, além de nota enviada pela Sejus sobre o alvará de soltura obtido pela mulher.