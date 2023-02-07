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Em Cachoeiro

Mulher é presa ao tentar entrar com drogas em presídio no Sul do ES

Durante o procedimento de revista, por meio de scanner corporal, foram encontradas 10 buchas similares à maconha com a mulher

Públicado em 

07 fev 2023 às 19:23
Lara Mireny

Colunista

Lara Mireny

Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Sejus/Divulgação
Depois de uma mulher de 72 anos ter sido detida no domingo (5) tentando entrar com buchas de maconha, fumo e pimenta, no Complexo Penitenciário de Viana, na Grande Vitória, outra mulher, de 24 anos, também foi detida tentando entrar com drogas, nesta terça-feira (7), na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, após tentar entrar na unidade com 10 buchas similares à maconha, além de fósforo e papel de seda. O material, segundo a Sejus, foi identificado durante o procedimento de revista, por meio de scanner corporal. 
Mulher é presa ao tentar entrar com drogas em presídio no Sul do ES
Buchas similares à maconha que foram encontradas com mulher Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Segundo o delegado Felipe Vivas, a mulher é companheira de um homem, de 27 anos, que está preso na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os dois foram ouvidos na delegacia, mas ela informou que estava levando a droga para outra pessoa e não para o companheiro. 
Ainda de acordo com o delegado, a mulher relatou à polícia que recebeu uma proposta para fazer a entrega e, por estar com dificuldade financeira, aceitou. Já o homem autuado disse desconhecer que a mulher estava entrando com droga no presídio.
Polícia Civil disse que o homem e a mulher foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados para o presídio. Os entorpecentes serão levados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.
Nesta quarta-feira (8), a Sejus informou que a mulher deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim na terça-feira (7), mas deverá ser liberada mediante alvará de soltura expedido pela Justiça nesta quarta (8).

Atualização

08/02/2023 - 4:37
Esta reportagem foi atualizada com informações enviadas pela Polícia Civil e obtidas com o delegado Felipe Vivas, além de nota enviada pela Sejus sobre o alvará de soltura obtido pela mulher.

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