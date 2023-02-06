Com maconha e pimenta, mulher de 72 anos é detida em presídio no ES

Uma mulher de 72 anos foi detida neste domingo (5), tentando entrar com buchas de maconha, fumo e pimenta, no Complexo Penitenciário de Viana , na Grande Vitória

O boletim de ocorrência policial narra que, por volta das 13h25, a mulher estava na fila para entrar na unidade prisional e apresentava inquietação, chegando a trocar de lugar com outras mulheres.

Ao passar pelo equipamento de raio-x, uma servidora do presídio percebeu que havia algo estranho na parte de trás da roupa da visitante. A funcionária então foi verificar o que era e constatou um material embalado na parte interna da roupa, uma espécie de bolso falso.

Durante a revista, a servidora encontrou 16 buchas de uma substância análoga a maconha, 12 análoga a fumo e nove com odor de pimenta.

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita de tentar entrar com o entorpecente na unidade e um homem de 34 anos, que iria receber o material, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Os entorpecentes serão levados para o Laboratório de Química Legal para serem analisados e, posteriormente, incinerados.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a detida foi encaminhada à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, e posteriormente levada ao Centro Prisional Feminino da cidade.

Mais tarde, durante audiência de custódia, a juíza Raquel de Almeida Valinho concedeu liberdade provisória sem fiança à suspeita, já que "sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e é primária". Apesar disso, ela terá de seguir uma série de normas:

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz natural da causa;

Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;

Comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente auto de prisão em flagrante será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;

Proibição de frequentar qualquer Unidade Prisional do Estado do Espírito Santo.