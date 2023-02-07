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Carreta sai de pista na BR 101 e congestiona trânsito em Iconha

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (7), no km 374 da rodovia; tráfego chegou a ficar em "pare e siga", mas já foi liberado
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 fev 2023 às 18:15

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 18:15

Uma carreta saiu da pista no km 374 da BR 101, em Iconha, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (7). Em seguida, uma fila de veículos se formou, provocando um congestionamento, como é possível ver em um vídeo registrado por um motorista que passava no local. Veja a seguir:
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 13h53. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Eco101 informou que uma pessoa foi encaminhada para o Pronto Atendimento (PA) do munícipio. O tráfego ficou em pare e siga e foi liberado às 17h13.
Carreta sai de pista e congestiona trânsito em Iconha
Carreta sai de pista e congestiona trânsito em Iconha Crédito: Leitor | A Gazeta

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