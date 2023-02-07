Carreta sai de pista na BR 101 e congestiona trânsito em Iconha

Uma carreta saiu da pista no km 374 da BR 101, em Iconha, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (7). Em seguida, uma fila de veículos se formou, provocando um congestionamento, como é possível ver em um vídeo registrado por um motorista que passava no local. Veja a seguir:
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 13h53. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Eco101 informou que uma pessoa foi encaminhada para o Pronto Atendimento (PA) do munícipio. O tráfego ficou em pare e siga e foi liberado às 17h13.