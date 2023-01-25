Vídeo: roda sai da pista e caminhão por pouco não cai de ponte em Iconha

Um caminhão quase caiu de uma ponte em condições precárias nesta quarta-feira (25), na localidade de Bom Destino, em Iconha , no Sul do Estado . Apesar do susto, o motorista não ficou ferido e o veículo foi recolocado na faixa.

Segundo o morador da região Andresso Cardoso Loyola, a roda traseira do veículo ficou para fora da ponte. E, no momento do fato, estava chovendo muito. Um trator suspendeu o caminhão-baú e o recolocou na pista.

O morador também disse que a prefeitura já foi procurada para colocar uma proteção lateral na estrutura.

A reportagem demandou o órgão para saber se alguma obra vai se feita no local. Por meio da assessoria, a prefeitura de Iconha informou que está preparando uma licitação para revitalizar várias pontes e, uma delas, é a citada na reportagem. A previsão é para o segundo semestre do ano.

A prefeitura destacou que esse acidente não aconteceu por falta de corrimão, mas sim devido à imprudência do motorista. De acordo com o órgão, o condutor não viu, entrou de forma equivocada e quase caiu da ponte.