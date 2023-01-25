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Susto

Vídeo: roda sai da pista e caminhão por pouco não cai de ponte em Iconha

O fato aconteceu na localidade de Bom Destino, nesta quarta-feira (25), e um trator ajudou a recolocar o caminhão-baú na pista
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

25 jan 2023 às 16:53

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 16:53

Um caminhão quase caiu de uma ponte em condições precárias nesta quarta-feira (25), na localidade de Bom Destino, em Iconha, no Sul do Estado. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido e o veículo foi recolocado na faixa.
Segundo o morador da região Andresso Cardoso Loyola, a roda traseira do veículo ficou para fora da ponte. E, no momento do fato, estava chovendo muito. Um trator suspendeu o caminhão-baú e o recolocou na pista.
O morador também disse que a prefeitura já foi procurada para colocar uma proteção lateral na estrutura.
A reportagem demandou o órgão para saber se alguma obra vai se feita no local. Por meio da assessoria, a prefeitura de Iconha informou que está preparando uma licitação para revitalizar várias pontes e, uma delas, é a citada na reportagem. A previsão é para o segundo semestre do ano.
A prefeitura destacou que esse acidente não aconteceu por falta de corrimão, mas sim devido à imprudência do motorista. De acordo com o órgão, o condutor não viu, entrou de forma equivocada e quase caiu da ponte. 
Vídeo: caminhão quase cai de ponte em Iconha
O caminhão ficou com a roda traseira fora da ponte que fica na localidade de Bom Destino, em Iconha Crédito: Leitor | A Gazeta

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